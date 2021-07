A pura gambeta y amague: el golazo de Emiliano Vecchio para Central contra el Táchira por la Copa Sudamericana

Tuvo que llegar una genialidad para abrir el marcador del partido entre Rosario Central y el Deportivo Táchira, en la vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El tanto llegó por un jugadón de Emiliano Vecchio, quien en el epílogo del primer tiempo, a pura gambeta y amague, llegó al área del conjunto venezolano y puso en ventaja al Canalla.

Fue a los 42 minutos cuando Vecchio armó la jugada. Primero descargó con Luciano Ferreyra quien se la devolvió, luego Emiliano dejó en el camino a su primer marcador, llegó en velocidad al área, con un amague le ganó a un defensor y al arquero Cristopher Varela para luego definir de zurda y redondear su obra de arte.

La vuelta de Vecchio fue una gran noticia para el Canalla, luego de recuperarse de un desgarro en un isquiotibial. En el encuentro de este jueves, Emiliano se mostró muy activo y preciso, lo que le permitió a su equipo generar peligro.

En la noche del jueves, cada jugada de Central nació de sus pies y armó el juego para que sus compañeros pudieran llegar al área rival. En el segundo tiempo el juego de Vecchio fue más profundo sobre el sector izquierdo del ataque local.

El capitán del Canalla siguió generando peligro y a los 65 minutos armó otra buena jugada donde cayó en el área y le reclamó penal al árbitro, que no lo consideró.

El volante creador del elenco rosarino suele ser determinante para desequilibrar, romper la defensa rival o liquidar un partido, como fue la vuelta contra San Lorenzo en la zona de grupos de este torneo, donde con una gambeta sobre la línea armó la jugada para el segundo tanto y liquidar la victoria contra el equipo azulgrana.

Vecchio es uno de esos volantes que escasean en el fútbol de Primera División. Su talento se distingue de tal forma que cuando estuvo ausente por la mencionada lesión, el equipo sintió la falta de su creador, que además de sus gambetas, tiene una gran visión de campo para meter cambios de frente, pases filtrados, asistencias y poder abrir los partidos como pasó con el Táchira.

El equipo conducido por Cristian González era merecedor de marcar el primer tanto en el Gigante de Arroyito ya que fue superior a su rival en la primera mitad. Aunque el dominio del conjunto rosarino siguió en el complemento a pesar de algunas llegadas del Táchira, que careció de profundidad para poder conseguir un tanto.

No obstante, el elenco Canalla también dispuso de chances para poder ampliar la ventaja, pero no pudo concretar. Diego Zabala y Luca Martínez Dupuy fueron quienes más ocasiones de peligro tuvieron, aunque no pudieron plasmar esas posibilidades. Por eso el tanto de Vecchio valió tanto.

