Magia y pincelada de fútbol cinco: la jugada de Vecchio en el segundo gol de Rosario Central ante San Lorenzo que fue furor en las redes

Rosario Central tuvo un gran noche en el Gigante de Arroyito donde le ganó muy bien a San Lorenzo por 2-0, en el segundo partido de ambos por la Copa Sudamericana. El último gol fue una perla gracias a una gran jugada de Emiliano Vecchio que a pura magia habilitó a Lucas Gamba quien terminó ampliando la ventaja para el equipo local. Aunque no fueron titulares, ambos liquidaron el partido para el festejo del Canalla.

Fue a los 36 minutos del segundo tiempo cuando por el sector izquierdo del ataque de Central, Francesco Lo Celso tocó para Vecchio, quien sobre la línea, desde un ángulo muy complicado metió un enganche en el que dejó atrás a Siro Rosane y antes de que Fabricio Coloccini le quite la pelota asistió a Gamba que de primera dio el pase a la red para convertir su gol.

De inmediato las redes explotaron por las jugada de Vecchio que fue tendencia en Twitter. El mediocampista genera amores y odios en los hinchas canallas. Algunos afirmaron que su equipo tuvo dinámica y generó varias jugadas de gol porque el volante creador no fue titular.

Entre quienes bancaron a Emiliano no solo destacaron el lujo que tiró sobre la línea si no que se preguntaron cómo hay hinchas que son detractores. Uno se preguntó “¿Hay hinchas que no bancan a Vecchio? Hace magia el tipo ese”. Otro hizo analogía a la política: “Vecchio conducción”. Otro usó su apellido para jugar con el apodo de la Juventus (La Vecchia Signora): “Literalmente me paré de la silla cuando hizo eso ‘Il Vecchio Sigore’”. Al quedar exigido sobre la raya, no faltó la comparación con el baby fútbol: “Por favor, lo que hizo Vecchio en el segundo gol de Central a CASLA. De fútbol 5″. Y hasta alguien comparó su jugada con las pinceladas de un astro mundial: “Vecchio anoche miró un top diez de las mejores jugadas de Ronaldinho si no, no se explica lo que hizo”.

Lucas Gamba y Emiliano Vecchio festejan el segundo gol de Central (REUTERS/Agustin Marcarian).

También estuvieron los que prefieren que Vecchio no juegue los 90 minutos para que pueda exhibir su mejor versión. “Vecchio tiene que entrar así, los últimos 30/25 minutos”, aseguró un simpatizante. Un colega se sumó en esa idea y agregó a otro referente que suele integrar el once inicial: “Vecchio y Marco Ruben tienen que entrar en el segundo tiempo”.

Vecchio ingresó a los 21 minutos del complemento e hizo bien lo suyo, supo aguantar la pelota, asistir a sus compañeros y en cuanto pudo entregó destellos de su calidad. La máxima expresión en la noche rosarina fue la mencionada jugada previa al segundo tanto del equipo de Cristian González.

Emiliano sumó su séptima asistencia jugando para Rosario Central y la primera para el Canalla en competencias internacionales.

Con esta victoria Rosario Central quedó tercero en el Grupo A con 3 puntos, detrás de Huachipato (Chile) y 12 de Octubre (Paraguay). El triunfo contra San Lorenzo fue clave para el equipo del Kily González en su objetivo de mantener sus chances de continuar en la competición internacional, ya que con el cambio de formato para esta temporada sólo el ganador de la zona avanzará a los octavos de final.

SEGUIR LEYENDO: