Le anularon un gol por un insólito fuera de juego y el entrenador de Cerro Porteño explotó

* El gol anulado a Mauro Boselli

El arranque de los octavos de final de la Copa Libertadores tuvo dos grandes polémicas arbitrales. Además de lo ocurrido en la Bombonera entre Boca y Atlético Mineiro, también hubo una jugada que despertó la furia en el Estadio La Nueva Olla de Paraguay en la llave que iniciaron Cerro Porteño y Fluminense.

La acción se desarrolló a los 40 minutos del primer tiempo cuando todavía el marcador estaba 0-0. Alan Rodríguez recibió por el sector izquierdo y sacó un centro ante la marca del lateral Samuel Xavier. El que capitalizó el centro fue Robert Morales, que la rozó y terminó asistiendo a Mauro Boselli, quien gambeteó al arquero Marcos Felipe y definió al gol.

Sin embargo, segundos antes que dejara en el camino al portero de Fluminense, el línea argentino Julio Fernández estaba marcando una supuesta posición adelantada. La imagen de la cámara dejó un detalle: Xavier todavía no había abandonado su zona y parecía estar habilitando ampliamente a Boselli.

Un futbolista de Fluminense estaba en el costado opuesto al juez de línea y parece estar habilitando a Boselli

“Fue un error muy obvio. Muy evidente. Es imposible que no se hayan dado cuenta, al menos los que estaban haciendo el VAR allá arriba. También el línea con este nuevo concepto de que se espera hasta el final para poder levantar, levantó muy rápido. Nos deben una disculpa. Son tantos, se invierte tanto. A veces hasta nos invitan a nosotros para participar de seminarios, de charlas, pero sinceramente nos robaron a mano armada deliberada en nuestra propia casa ”, fue la explosiva declaración que brindó el DT del equipo paraguayo Francisco Arce.

Si bien el árbitro principal del partido fue el argentino Facundo Tello, la mirada de las principales voces del equipo paraguayo apuntó contra el chileno Cesar Deishler, que estuvo a cargo del VAR. “El error no es del árbitro. El árbitro a la hora de tener VAR en el partido sigue una indicación. No es jugada de interpretación. Es una jugada de análisis propiamente dicho del VAR”, esclareció Boselli.

“Cuando llegas al vestuario te das cuenta que te anulan un gol válido y teniendo VAR... Cuando uno no tiene, tanto los árbitros como nosotros nos equivocamos dentro del campo y es normal. Pero una persona sentada ante una televisión, con todo el tiempo del mundo, no se admite un error así . Golpeó en lo anímico. Uno sale a jugar el segundo tiempo sabiendo que algo que pasó en el partido no fue justo”, se expresó el atacante.

El delantero argentino también apuntó contra el asistente Fernández: “Me llama la atención porque según tengo entendido el línea tiene que esperar que termine la jugada para levantar la bandera y, según se ve en el video, no había convertido y él ya tenía la bandera arriba. Me llama la atención por lo menos. Pero ahí la responsabilidad no es de Tello, pasa por el VAR. El error estuvo en ellos y se tendrán que hacer responsables porque cambia el rumbo de un partido”.

El encuentro terminó con una victoria 2-0 del Fluminense que anotó en el complemento de la mano de Nene y Egidio. La revancha ahora se desarrollará en Brasil el próximo martes 20 de julio.

