Colón y Racing disputarán la final de la Copa de La Liga: fecha, formato y todo lo que hay que saber

Colón y Racing jugarán el viernes la final de la Copa de la Liga Profesional.

Racing y Colón jugarán la gran final de la Copa de la Liga Profesional. La Academia accedió luego de eliminar a Boca por penales y el Sabalero lo hizo tras superar a Independiente. A diferencia de los encuentros previos donde comenzaron los mano a mano, en este último partido en caso de que termine empatado en los 90 minutos, habrá un alargue de 30′ (dividido en dos tiempos de 15) y luego, si persiste la igualdad, se definirá por penales.

El cotejo decisivo se disputará el próximo viernes 4 de junio a las 19 horas, otra vez en el Estadio del Bicentenario en San Juan. Ambas delegaciones se quedarán en la capital provincial hasta esa jornada, continuarán con sus entrenamientos e irán preparando el pleito. Los dos llegan en un buen momento: Colón recuperó su nivel frente al Rojo y Racing viene de menor a mayor, más allá del aburrido empate en cero que tuvo con Boca.

El elenco santafesino fue uno de los dos mejores equipos en la primera fase ya que finalizó en el primer puesto de la zona A con 25 puntos producto de siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez ganó los primeros cinco partidos y en las siguientes ocho fechas cayó en la irregularidad y solo consiguió dos victorias.

Sin embargo, esos números le alcanzaron para ser el mejor de su zona por encima de Estudiantes, River y Racing. En la siguiente instancia comenzaron las eliminatorias directas con la disputa de los cuartos de final. Allí tuvo un pobre partido contra Talleres de Córdoba donde igualaron 1-1 y prevaleció en la definición por penales.

Aunque el equipo santafesino recuperó su nivel en el choque de este lunes contra Independiente donde supo lastimar a su rival y mereció el triunfo. Mostró una gran confianza en sus jugadores algo que fue elogiado por su entrenador, Domínguez.

Por lado de Racing, el equipo de Juan Antonio Pizzi sigue con su buena racha. El entrenador, que en un momento fue cuestionado en su puesto, en la senda de su recuperación estuvo la victoria de local 2-1 frente al propio Colón. Desde ese encuentro, pasaron diez partidos donde solo hubo una derrota de la Academia, en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero (0-1).

El conjunto de Avellaneda fue encontrando su rumbo que lo llevó a ganar su grupo en la Copa Libertadores y también a clasificar a la segunda fase en la Copa de la Liga. Allí enfrentó de visitante a Vélez, el mejor de la otra zona, y tras igualar en cero superó al Fortín por penales.

Este lunes se clasificó a la final a pesar de no tener a dos de sus baluartes, el arquero Gabriel Arias y el lateral izquierdo Eugenio Mena, ambos convocados a la selección de Chile. No obstante ello, se midió ante Boca, el último bicampeón del fútbol argentino. En su duelo no dejaron mucho, pero Racing supo sortear la parada y eliminó al Xeneize por penales donde su arquero, Gonzalo Gómez, se lució en la definición.

Es posible que al inicio de la Copa de la Liga pocos dieran de candidatos a Colón y Racing. Pero ambos elencos hicieron sus méritos para llegar a la instancia más importante del certamen y están un partido de la gloria.

