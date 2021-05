El ataque de furia de Diego Schwartzman en la derrota ante Richard Gasquet en Lyon

Diego Schwartzman continúa alejado de su mejor versión y hoy quedó eliminado del ATP 250 de Lyon, dotado con premios por 481.270 euros, al perder en su presentación en los octavos de final ante el francés Richard Gasquet por 6-3 y 7-5.

El Peque, noveno en el ranking mundial de la ATP, no encontró jamás la forma de inquietar al singlista galo (48) y se despidió luego de una hora y 35 minutos de juego, en lo que significó su tercera derrota rápida en un torneo tras las que había sufrido en sus debuts en Montecarlo, Madrid y Roma.

El argentino, de 28 años y con apenas dos victorias en la gira europea sobre polvo de ladrillo previa a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que comenzará el 30 de mayo, no se siente cómodo ante Gasquet, un rival al que venció sólo una vez, el año pasado en el Masters 1000 de París, y con el que perdió en cuatro ocasiones, las anteriores en Amberes 2016, más los Masters 1000 de Montecarlo 2018 y Cincinnati 2019.

El presente del porteño es tan preocupante que en una de las escenas de su último compromiso demostró su impotencia cuando destrozó su raqueta luego de un punto perdido.

El máximo favorito al título en Lyon es el austríaco Dominic Thiem (3), quien debutará más tarde en octavos de final ante el británico Cameron Norrie (59). Los tenistas argentinos conquistaron este año dos títulos ATP son Juan Manuel Cerúndolo en el Córdoba Open y el Peque Schwartzman en Buenos Aires.

Por su parte, el partido que Nadia Podoroska debía jugar hoy por los cuartos de final del abierto de Belgrado frente a la croata Ana Konjuh se postergó para mañana, ya que toda la jornada fue cancelada por la lluvia.

La rosarina, ubicada en el puesto 42 del ranking mundial de la WTA y que en el WTA 1000 de Roma se dio el lujo de ganarle a la estadounidense Serena Williams, se instaló entre las ocho mejores del certamen balcánico luego de haber superado en la ronda inicial a la húngara Timea Babos (107) por 6-2, 4-6 y 6-3, y en octavos de final a la francesa Oceane Dodin (114) por 6-2 y 6-3.

Su rival de mañana, la croata Konjuh (188) viene de dar una sorpresa al eliminar a la kazaja Yulia Putintseva (35), segunda favorita, por 6-3 y 6-4. El Abierto de Belgrado, Serbia, dotado con premios por 236.000 euros, se quedó sin su máxima candidata al título, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32), quien acusó una molestia física, se bajó del cuadro principal y fue reemplazada por la búlgara Viktoriya Tomova (123).

SEGUIR LEYENDO