Las decisiones clave que deberá tomar Miguel Herrera en el plantel de Tigres

Si Miguel Herrera se asume como técnico de Tigres, deberá tomar importantes decisiones (Fotos: Cuartoscuro)

La reestructuración que se realiza a todos niveles en Tigres, evidentemente también traerá cambios en su plantel para el Apertura 2021. Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar Miguel Herrera cuando asuma como nuevo director técnico felino, será delimitar las plazas de extranjeros. Con la reciente contratación de Florian Thauvin cuenta con 12 jugadores NFM, y para el próximo certamen el cupo será de 10 por equipo.

Sin que ningún caso esté cien por ciento definido, tres elementos foráneos se perfilan para ‘cambiar de aires’ y no continuar defendiendo la playera de la UANL.

Francisco Meza habría solicitado ya la oportunidad de ser negociado a otro club en el mercado de verano, en búsqueda de encontrar mayor regularidad en el terreno de juego. De transferir en esta ventana al ‘Pacho’, los auriazules recuperarían una cantidad de su inversión, ya que al colombiano le restan solo 6 meses de contrato.

Con un vínculo más longevo en el club, pero también con escasa participación, están Jordan Sierra y Julián Quiñones, ambos de 24 años, quienes eran proyectados por la anterior directiva como parte de un próximo cambio generacional en la plantilla. El volante ecuatoriano tiene un año más de contrato, mientras que el atacante colombiano está comprometido hasta junio de 2023, si ‘El Piojo’ no solicita el fichaje de otro extranjero, y alguno de estos elementos le llena el ‘ojo’, podría mantenerse en la institución.

Miguel "El Piojo" Herrera podría llegar pronto con Tigres (Foto: Twitter)

La controversia entorno a la no titularidad de Leo Fernández y Nicolás López, durante el último año futbolístico, al cargar con etiqueta de jugadores de comprobada calidad, y que Ricardo Ferretti no contemplaba en su once, ha desatado especulaciones sobre su continuidad en el equipo, sobre todo por la inquietud de sus representantes debido a la devaluación que esto les ha generado. Ante la partida del ‘Tuca’ su situación en el club ha dado un giro de 360 grados y apuntan a ser piezas de gran utilidad para Miguel Herrera.

Aldo Cruz, quien se afianzó en la titularidad en la parte final del presente torneo, tendrá que esperar a que Herrera defina si entra en sus planes, pues el lateral zurdo pertenece a Xolos y su préstamo con Tigres ya se venció.

Otro de los elementos nacionales que pudiese encontrar salida, es Jesús Dueñas. ‘El Pollo’ ha sido pretendido en los últimos años por diversos clubes, pero su gran utilidad en distintas zonas del campo, lo hicieron un jugador indiscutible para Ricardo Ferretti. Su contrato vence a finales de este 2021, aunque hace unas semanas el jugador tenía la intención de renovar con el cuadro auriazul.

