Henry Martín y Cuauhtémoc Blanco: qué lo une con el ex jugador americanista

Martín festejó el primer gol con la tradicional pose del ex “10” de las Águilas y en el segundo tanto celebró nuevamente como Cuauhtémoc Blanco emulando a un torero (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Henry Martín, delantero del América, recordó los dos goles que logró contra Chivas en el último Clásico Nacional y la manera en la que planeó los festejos en el hotel de concentración junto al portero azulcrema Óscar Jiménez.

Henry reveló que a lo largo de la semana los jugadores se mantuvieron tranquilos y no realizaron ninguna declaración que agitara el ambiente, pero internamente tenían el deseo de provocar a la afición rojiblanca.

“Se hablaba mucho en esa semana de identidad y que América no tenía identidad. Nosotros no salimos a declarar nada comprometedor, ni que hiciera problema nacional. Pensaba con Oscar Jiménez en el cuarto ¿Qué puedo hacer que les arda y duela? Algo que signifique mucho para el americanismo y los fanáticos”, dijo en una plática con el ‘Escorpión Dorado’, youtuber mexicano.

Ante esto, Henry señaló que lo más representativo que podía dolerle a los aficionados rojiblancos era Cuauhtémoc Blanco. “No había nada más que Cuau”.

Henry señaló que lo más representativo que podía dolerle a los aficionados rojiblancos era Cuauhtémoc Blanco (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Henry habló sobre lo que ha sido su torneo con las Águilas y también recordó el anecdótico penal a dos toques que logró con Sebastián Córdova en contra del Atlas, rival al que vencieron 2-0, pero debido a una alineación indebida perdieron los puntos en la mesa y el equipo cayó 3-0. “Fue un castigo muy drástico”.

“En el gol no avisamos a nadie. Después nos dijeron que si fallábamos nos agarráramos. No avisamos ni a los compañeros. Solamente nosotros sabíamos. Al momento de la jugada se acerca, nos tapamos la boca y estábamos definiendo para donde tocar. Me decía que “de este lado, porque me queda más cómoda” Yo no quería ahí y dije “Bueno”. Toqué la pelota, sale el portero de ese mismo lado y sí me preocupe, pero al final anotamos”.

