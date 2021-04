Canelo Álvarez detalló cómo negoció la liberación de su hermano secuestrado

(Foto: Instagram/Canelo)

El boxeador mexicano Canelo Álvarez confesó que previo a su debut en Nueva York, en espera de enfrentarse en esa semana de la pelea al británico Rocky Fielding, tuvo que negociar vía telefónica la liberación de uno de sus hermanos, quien había sido secuestrado en suelo mexicano.

Álvarez dijo a Graham Bensinger que eso fue uno de los momentos más difíciles en su carrera, y uno de los motivos por los que su residencia prácticamente no es en territorio mexicano, donde las autoridades no han lo necesario, consideró, para mejorar la seguridad de los residentes.

“En 2018, lunes antes de la pelea y yo siempre estuve en el teléfono. En el teléfono yo negocié todo para que lo soltaran. Tres días negocié con los ca... para que lo soltaran”, dijo Álvarez. “Después de que negocié, todavía pensaba, imagínate si fuera una hija o mi mamá o mi papá, para mí iba a ser más difícil todavía. Y aparte tenía la pelea el sábado (...). Le decía a mi primo, di esto, y mi primo me decía, ellos envían esto, y yo decía, diles esto”, añadió.

Canelo aceptó que fue un momento duro, pero trató de enfocarse en la pelea. Tampoco quiso dar aviso a las autoridades ante la posibilidad de que fueran cómplices. “Mil entrevistas y todo y nunca nadie supo nada. Es a lo que voy, todos piensan que me ven ahí y es fácil, pero nada es fácil en esta vida.

“Es difícil, porque en cosas así, tu hermano nunca vuelve, muere, y yo tengo a mi hermano, gracias a Dios. Me gustaría que (su familia) se fueran (del país), pero es difícil, tienen su vida aquí en México, no puedo hacerlo”, explicó el tetracampeón del mundo en una larga entrevista.

Dijo que la inseguridad es algo que no le permite hoy residir siempre en México. “Tengo seguridad por el envidioso, el que te roba en el semáforo, demasiadas inseguridades, por eso no estoy más en México, porque es demasiada inseguridad y para mí y mi familia mucho más, y el gobierno no se preocupa por otras cosas.

“Para la gente promedio es el que llegues al restaurante y llega y te quita el reloj, o secuestro express, esas son las mayores inseguridades de la gente aquí”, apuntó. “(El gobierno) se debe preocupar un poquito más de la seguridad de la gente y poner, yo creo que poniendo una ley muy cab… para el que roba, secuestra, con eso se la pensarían más”, finiquitó.

