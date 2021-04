“Gallardo o River te llevan a no disfrutar”: la confesión de Nacho Scocco sobre la exigencia de jugar en el equipo del Muñeco

A punto de cumplir 36 años, Ignacio Scocco transita sus últimos años en el club con el que debutó en Primera y en 2013 logró su primer título en el fútbol argentino, Newell’s. Tiempo después, en 2017, llegó a River donde se acostumbró a pelear todo lo que estuvo en juego y se convirtió en uno de los pilares del equipo de Marcelo Gallardo. En este sentido, Nacho habló sobre la exigencia de integrar el plantel del Muñeco y explicó por qué no lo disfrutó.

Ante la consulta de si afuera de River respira, el delantero respondió: “Obviamente la idea es que no, la idea es seguir enfocado de la misma manera. Si bien Gallardo o River en sí te llevan a no poder disfrutar, porque obviamente tenés finales de campeonato a cada rato y más al final de cada semestre; y ganás un partido importante y ya tenés que jugar otro y pensar en el otro, y recuperarte del partido que jugaste... Y se hace difícil disfrutar lo que uno va consiguiendo, pero bueno trato de estar de la mejor manera, y al ciento por ciento y con la mentalidad ganadora siempre en donde me toque”.

En dialogó con ESPN F90, ante el requerimiento sobre el presente del equipo de Núñez, se excusó: “La verdad no me gustaría hablar porque no estoy ahí en el día a día, la verdad que no me parece correcto hablar de algo que no estoy viviendo. Hablo con mis ex compañeros siempre, pero no estoy en el día a día y no corresponde responder mirando desde afuera como ustedes”.

Aunque destacó el nivel de uno de sus ex compañeros, Rafael Santos Borré: “Admiro mucho de Rafa la capacidad de aprender que tiene. El primer día me acuerdo que era un chico que siempre preguntaba, quería saber todo y perfeccionarse. Desde el momento que le tocó jugar y Gallardo confió en él, mejoró muchísimo en todo. Y eso es exclusivo mérito de lo que hace él en la semana”.

“¿Qué le diría a los chicos que se suman a River? Que se adapten al grupo, pero eso es lo más fácil. Eso es fundamental para rendir adentro de la cancha. Y después adaptarse a lo que pide cada entrenador, sabemos que Gallardo es un DT muy exigente y por ahí el ritmo de los entrenamientos al principio cuesta un poco, y eso se lo hacíamos saber al compañero que llegaba. Es importante primero la adaptación al grupo y River o Newell’s en ese caso, lo hacen muy fácil”.

Scocco ganó varios títulos en River y fue figura del equipo de Gallardo (Twitter: @CARPoficial).

Newell’s cayó 2-1 este lunes de visitante ante Gimnasia en La Plata. Nacho perdió la titularidad y este lunes ingresó a los 84 minutos. Admitió que habló sobre el tema con el entrenador Germán Burgos: “Tuve la oportunidad de hablarlo con él, como lo hace con todos. Trato de demostrar en cada entrenamiento que estoy y me siento bien. Eso es lo importante y me deja tranquilo que estoy bien físicamente, en cada entrenamiento me voy con la cabeza alta de que me están saliendo las cosas. Después tengo que tratar de hacer lo que pide el entrenador dentro del sistema que él quiere jugar y lo que quiere que hagamos”.

Respecto del proceso que se inició con el Mono, que lleva seis partido dirigiendo a La Lepra, sostuvo: “Estamos bien, adaptándonos, no es nada fácil entrar en un grupo, en un plantel a mitad de campeonato, con muy poco tiempo para trabajar. Tiene una idea clara de juego e intentamos llevarlo a cabo lo más rápido posible”.

Acerca de su etapa final como profesional, el atacante indicó: “Era lo que buscaba, lo que pensé siempre, terminar mi carrera así. En el fútbol se hace difícil hacer lo que uno sueña y estoy en el lugar donde quiero estar. Quiero aprovechar mi último tiempo que queda de carrera porque cuando uno pasa los 32, 33, 34 años ya vas pensando (en el retiro)”.

Con este epílogo en su carrera es posible que el del próximo domingo sea uno de los últimos clásicos rosarinos. “Puede ser uno de los últimos clásicos, no sé cómo se jugará el próximo semestre, pero lo voy a tomar como si fuese uno de los últimos. Lo tomo así, no sé cómo se jugará el semestre que viene, pero lo voy a tomar así”, concluyó.

