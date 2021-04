El Betis de Guardado y Lainez: del descenso a ilusionarse con Europa

Diego Lainez y Andrés Guardado (Foto: Cuartoscuro)

La unión del Real Betis y el entrenador chileno Manuel Pellegrini fue un encuentro de dos talentos alicaídos que se unieron para volver a brillar. El equipo verdiblanco venía de una temporada (2019-20) en la que llegó a pelear la salvación y terminó apenas cinco puntos arriba de los equipos descendidos, mientras que el chileno había sido despedido de West Ham United inglés en diciembre de 2019.

Juntarse les redituó ahora en un top cinco en La Liga y el sueño de competir en Europa, resultados que confirman la buena apuesta de la directiva en el verano pasado: contratar por tres años (hasta junio de 2023) un cuerpo técnico de primer nivel y mantener la misma plantilla. No hubo, en medio de la pandemia de Covid-19, espacio para grandes fichajes.

Pero hablar de Pellegrini es referirse a alguien de altos pergaminos, del primer entrenador no europeo que ganó un título de la Premier League (Manchester City en la temporada 2013-14), y del hombre que impone un estilo y personalidad a sus equipos para pensar en los puestos de arriba.

El entrenador del Betis Manuel Luis Pellegrini.- EFE/Pepe Torres/Archivo

El Betis en esta temporada ha ganado 14 partidos en 32 jornadas y, a pesar de los últimos cuatro empates consecutivos, marcha en quinto lugar con pase a la Europa League del próximo año. El equipo sevillano no estaba en el top cinco de la primera división de España desde la temporada 2004-05, cuando eran dirigidos por Lorenzo Serra Ferrer.

Parte fundamental en el esquema de Pellegrini han sido los laterales Emerson Royal y Álex Moreno, o los centrocampistas Sergio Canales, el ex americanista Guido Rodríguez, Joaquín y Nabil Fekir. Los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez han dejado de tener el protagonismo deseado.

“De los últimos 19 partidos, entre Copa y Liga, sólo hemos perdido dos y eso nos ha permitido estar desde hace tiempo en puestos europeos, mérito del plantel y todos muy contentos por ese hecho”, dijo el instructor chileno luego de que este miércoles empataron, con 10 hombres, frente al Athletic de Bilbao.

El centrocampista mexicano del Real Betis Balompié Andrés Guardado (i). EFE/Román Ríos./Archivo

El reconocimiento de los medios españoles no se ha hecho esperar, hace unas semanas el diario Mundo Deportivo consideró que el chileno había logrado conjuntar a “el mejor Betis de los últimos 16 años”, aunque se debe tener en cuenta que el buen paso de Pellegrini en La Liga no es inusual: Al Villarreal lo calificó por primera vez a Champions League en la temporada 2004-05 y al Málaga lo llevó a sus mejores resultados en la historia. En su gran aparador, el Real Madrid, al que llegó cuando los blancos no pudieron fichar a otro técnico top, no terminó en un título y pronto se acabó su aventura en el banquillo merengue.

Con 49 puntos en 32 partidos, el entorno verdiblanco tiene argumentos para animarse en el cierre de temporada, y más aún si se recuerda que los equipos de Pellegrini en España siempre tienen cierres de temporada con buenos resultados.

Para esta temporada, en el calendario de cierre del Betis se encuentra el Real Madrid este sábado, pero el resto de los cinco partidos son contra rivales de abajo que pelean el descenso (Valladolid, Eibar o Huesca) o que navegan en la medianía de la clasificación: Granada y Celta.

