“No merece volver a pitar en su vida”: Paco Gabriel de Anda se lanzó contra el árbitro costarricense del América vs. Olimpia

Para el exfutbolista Paco Gabriel de Anda, el hondureño hizo méritos en el partido de ayer contra las Águilas del América, pero después “se dedicó a patear y el árbitro potenció esa forma de jugar”.

En una conversación entre los comentaristas David Faitelson, José Ramón y Paco de Anda, entre otros, se discutió el partido de vuelta entre el Club América y el Olimpia en el Estadio Azteca. Un partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF que ha causado mucho revuelo debido al bajo desempeño de las Águilas y la actuación poco profesional que demostraron algunos de los jugadores de la cuadrilla hondureña, quienes no recibieron mucho castigo por parte del árbitro.

“Lo que le correspondía hacer al árbitro no lo hizo: desde el pisotón a Córdoba, ni hablar de la jugada de Arboleda sobre López, es una jugada de roja automática. Si tú eres un árbitro profesional, si tú estas pitando en la Liga de Campeones de CONCACAF, automáticamente tienes que sacar la tarjeta roja, tiene que haber represalias y consecuencias”, dijo de Anda.

Después agrego: “Yo creo que futbolísticamente la CONCACAF ha crecido, pero el arbitraje sigue siendo el mismo del premundial de Haití: duro contra México, normalmente es así”. A lo que Faitelson respondió: “Pero es un árbitro costarricense, en Costa Rica hay buen nivel de fútbol”.

Pero de Anda no hizo caso omiso al comentario de su compañero y fue directo a su opinión más fuerte: “Este árbitro merece que no vuelva a pitar en su vida. Es cómplice de lo que hizo Arboleda y de lo que hicieron el resto de los jugadores”. Aunque sí matizó diciendo que futbolísticamente el América no superó a Olimpia: “No confundamos y metamos todo en le mismo saco, el arbitraje es parte del juego, pero América aún así tenía que haber ganado”.

Faitelson hizo una última aportación al tema dejando una pregunta sobre la mesa acerca del mal desempeño del equipo azulcrema: “Yo tengo esta idea, a lo mejor estoy mal. Tú fuiste futbolista y los futbolistas piensan de otra manera. ¿No habrá sido que el América, ante la dureza del rival y la ineptitud del árbitro dijo: esta noche no voy, no meto la pierna?”.

A lo que la ex estrella de la máquina cementera volvió a responder sin tapujos: “No cabe en un equipo grande. Porque patadas se dan en Sudamérica, en Copa Libertadores, en cualquier nivel. Y entradas duras como la de Arboleda las hemos visto en Copas del mundo, en Europa, en América, en cualquier lado”.

