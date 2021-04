Amaños, patadas e indisciplinas: Javier Aguirre y los momentos polémicos de su carrera

Javier Aguirre ha estado involucrado en distintas polémicas a lo largo de su carrera. Fuera y dentro de la cancha. (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

El director técnico de Rayados, Javier Aguirre, fue separado de la plantilla luego de que se diera a conocer un video del estratega mexicano en la boda de su hijo sin respetar los protocolos sanitarios establecidos por la Liga MX y el club ante el COVID-19.

En un video publicado en las redes sociales del Monterrey, Aguirre, quien reveló ya estar vacunado, aceptó que cometió un error al no respetar las normas sanitarias e invitó a “toda la sociedad a no bajar la guardia”.

Debido al nuevo escándalo del “Vasco”, ESPN Digital recuerda algunas de las grandes polémicas que ha protagonizado a lo largo de su carrera.

Javier Aguirre dirigió dos mundiales con la Selección Mexicana: Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010 (Foto: AP)

La inolvidable sustitución en Corea/Japón 2002

En la Copa del Mundo de 2002, los aficionados mexicanos se ilusionaron de que el “Tri” pudiera avanzar al tan ansiado quinto partido al enfrentar en octavos de final a Estados Unidos, un rival considerado de menor jerarquía por un sector de la afición azteca. Sin embargo, la escuadra de las “Barras y las Estrellas” se adelantó en el marcador al minuto 8 con un gol de Brian McBride y veinte minutos más tarde, Aguirre realizó uno de los cambios más polémicos en la historia de México en los Mundiales. Retiró de la cancha a Ramón Morales y colocó en su lugar a Luis Hernández, un movimiento que no benefició a la plantilla tricolor.

De hecho, después de la eliminación de México ante Estados Unidos, Aguirre reconoció en su informe de la Copa del Mundo que sustituir a Morales no fue una decisión correcta. “Los cambios los hice desde el primer partido, en los 29 partidos que dirigí yo hice los cambios, yo tomé las decisiones en el último juego (contra Estados Unidos), creo, soy un convencido, de que me precipité”, expresó.

Tras ser campeón con Pachuca en el 2001, Javier Aguirre asumió el mando de la Selección Mexicana (Foto: Reuters)

Agresión a Ricardo Phillips

En la Copa de Oro de 2009, Aguirre, durante su segundo mandato al frente de la Selección Mexicana, protagonizó uno de los momentos más polémicos de su carrera al propinarle una patada a Ricardo Phillips en pleno partido entre el “Tri” y Panamá. Hace un año, Javier reconoció en entrevista con la Liga MX que se equivocó pero indicó que tenía que hacerlo.

“Los regañé, porque tuve que dar una patada que ellos no se atrevieron a dar en el campo. Puse el ejemplo, mal, pero se los puse. Tenía los ojos inyectados de sangre, nos estaban comiendo el terreno. No podía más, algo tenía que hacer, el negrito ese, sale el balón, se quiere hacer el vivo y le meto una patada, le pido perdón y me voy. Le dije a mis jugadores, cabr... tengo que hacer su trabajo, si te están pasando por encima, por lo menos que se vea actitud, que se vea garra”, señaló.

El "Vasco" Aguirre ganó la Copa Oro 2009 tras vencer a Haití, Costa Rica y Estados Unidos en la fase final (Foto: EFE)

México está “jodido”

Previo al Mundial de Sudáfrica 2010, el “Vasco” fue blanco de muchas críticas por parte de un sector de la afición mexicana al señalar en entrevista con la Cadena Ser que México estaba “jodido” por diversas situaciones que atravesaba el país. Días después de sus declaraciones, Aguirre ofreció una disculpa en rueda de prensa.

“Lamento profundamente haber emitido una opinión sobre mi país, sobre los problemas que suceden en mi país, en un foro y una forma que no eran los adecuados, y por lo mismo ofrezco una disculpa. Estoy verdaderamente consternado, preocupado por la consecuencia de mis palabras”, manifestó.

La extraña conferencia de prensa

Un día antes del partido de México contra Argentina por los octavos de final de Sudáfrica 2010, Aguirre, con un semblante serio, ofreció una extraña conferencia de prensa en la que apareció con una gorra que le cubría parte de su rostro y sus respuestas reflejaban molestia con un sector de la afición y prensa mexicana.

Meses más tarde, en entrevista con Televisa Deportes, Javier reconoció que sí estaba molesto en esa conferencia de prensa debido al pesimismo de la hinchada mexicana antes del compromiso contra la albiceleste. “No quería que se contaminara mi equipo y yo estaba incómodo. Nos daban por derrotados, íbamos de víctimas”, comentó.

Mario Carrillo fue asistente de Javier Aguirre durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando califican por encima de Francia y del equipo local, para caer en octavos de final ante Argentina (Foto: Cuartoscuro)

Acusado por autoridades españolas de amaño

El “Vasco” fue uno de los acusados del supuesto amaño del partido entre Levante y Zaragoza disputado en 2011. De acuerdo a la denuncia presentada por el presidente de La Liga, Javier Tebas, Zaragoza había pagado casi dos millones de euros a elementos del Levante para que se dejaran perder y de esa manera el cuadro de Aragón pudiera salvarse del descenso.

A pesar de que Zaragoza derrotó a Levante y salvó la categoría, en diciembre de 2019 el Juzgado de los Penal Número 7 de Valencia decidió absolver a Aguirre y el resto de los acusados por falta de pruebas.

Salida de la Selección de Japón

Después de la Copa del Mundo de Brasil 2014, Javier Aguirre sorprendió a sus seguidores al ser presentado como director técnico de Japón. Sin embargo, la etapa del mexicano en el combinado asiático duro poco tiempo al cosechar malos resultados deportivos pero también influyó directamente en la decisión de los directivos japonés la acusación de amaño sobre el “Vasco”.

“Lo primero que me gustaría expresarle al técnico Aguirre es que la razón de la rescisión es que queremos evitar cualquier influencia en la selección nacional en su preparación para la Copa del Mundo. Hay un posibilidad de que sea acusado y se inicie un proceso en el tribunal”, señaló Kuniya Daini, quien ocupaba el cargo de presidente de la Asociación Japonesa, en conferencia de prensa.

Tras ser acusado por amaño de partidos en España durante su paso por el Zaragoza, Javier Aguirre fue cesado como entrenador de la Selección de Japón (Foto: Reuters)

“Seríamos unos hijos de la chin...”

Hace unos meses, Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados, dio positivo a COVID-19 pero antes de que se diera a conocer la noticia había disputado un partido de Liga MX por lo que surgió la polémica de que si Javier Aguirre había mandado a la cancha al argentino aun sabiendo que tenía coronavirus. Ante los rumores, Aguirre explotó en conferencia de prensa y aseguró que el club desconocía el estado de salud del delantero.

“No quisiera entrar a ningún debate estéril porque es muy insensato pensar que nosotros supiéramos algo y fuésemos capaces de mandar a un jugador al terreno de juego. Seríamos... insensato no es la palabra, hay otras, me sé otras pero ahorita estoy tranquilito porque ya me regañaron, seríamos unos hijos de la chi... si mandamos un jugador enfermo al campo, punto pelota, no hay más que hablar... no hay más que hablar”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: