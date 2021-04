La razón por la que Fernando Valenzuela considera a Julio Urías como la figura de los Dodgers

"Me parece que sí, tiene todo. Es algo importante lo de Julio, es lo que necesita, oportunidades para que pueda desarrollar lo que tiene", dijo Valenzuela (Foto: Twitter/@Dodgers)

En el marco de la conmemoración del 40 aniversario del nacimiento de la Fernandomanía, el icónico lanzador de Los Ángeles Dodgers, Fernando Valenzuela, considera que su compatriota Julio Urías, puede ser la nueva figura de la franquicia, especialmente entre la afición mexicana en esta ciudad. “Me parece que sí, tiene todo. Es algo importante lo de Julio, es lo que necesita, oportunidades para que pueda desarrollar lo que tiene, lo demostró en la pasada Serie Mundial cuando le dieron la oportunidad. Tiene mucho futuro y tiene el talento suficiente para destacar”, compartió Valenzuela este sábado en videoconferencia.

Aunque el cronista Jaime Jarrín, la legendaria voz en español de los Dodgers, opina lo contrario: “La ‘Fernandomanía’ no volverá a repetirse”, dijo Jarrín, quien estuvo sentado junto a Fernando. Un 9 de abril de 1981, Fernando Valenzuela tuvo su primera apertura de MLB en el montículo de los angelinos. Esa primera apertura contra los Houston Astros, donde El Toro tiró una blanqueada en juego completo, marcó el inicio de algo único y especial. “Es algo emocionante porque hace 40 años empecé mi carrera. Ese juego del 81 en la inauguración fue muy importante porque de ahí se abrieron esas oportunidades. Si ese juego no hubiera sido positivo, no hubiéramos ganado y no sabemos qué hubiera pasado”, compartió Valenzuela.

Valenzuela cautivó al público local, los ratings se dispararon, de igual manera las ventas de mercancía y asistencia al estadio, iniciando así, la Fernandomanía (Foto: Elizabeth Ruíz/ Cuartoscuro.com)

En la temporada 1981, Valenzuela fue pieza clave para que los angelinos consiguieran el campeonato. El Toro fue el primero y único lanzador ganador del Cy Young y Novato del Año en la misma campaña. Tuvo un inicio perfecto con marca de 8-0 en sus primeras ocho aperturas. Valenzuela cautivó al público local, los ratings se dispararon, de igual manera las ventas de mercancía y asistencia al estadio, iniciando así, la Fernandomanía.

“Nuestros ratings en la transmisión se fueron de 3 a 8.9. Eso refleja lo que Fernando hizo por el béisbol, por eso se merece todo el reconocimiento”, compartió Jaime Jarrín. Este fin de semana es uno de celebración en el Dodgers Stadium. Los angelinos hicieron su debut en casa de la temporada 2021 el viernes, en el primero de tres juegos de la serie frente a Washington Nationals. Los jugadores de Dodgers recibieron sus anillos de campeón de la temporada 2020 precisamente un 9 de abril, 40 años después de aquella primera apertura de Valenzuela con los azules. “Me siento agradecido por todo el reconocimiento y mejor aún porque es durante una celebración de campeonato. Es algo que la gente estaba esperando y lo más importante es que se haya conseguido el título después de 32 años de espera”, dijo Valenzuela. El domingo, previo al último juego de la serie ante Washington, Dodgers hará un homenaje especial a Valenzuela en honor a la Fernandomanía.

Los lanzadores mexicanos que se convirtieron en campeones con la franquicia en 2020 (Foto: Twitter/@Dodgers)

Valenzuela jugaba con el número 34 en el dorsal. Pese a que el número no ha sido oficialmente retirado, ningún otro jugador ha portado dicho número desde entonces. “Yo me siento bien, por mí no hay ningún problema si alguien más lo utiliza (el número 34), pero entiendo que los encargados del vestidor han decidido que nadie más lo use”, señaló El Toro. La afición mexicana es en gran parte seguidora de los Dodgers, gracias a lo hecho por Valenzuela. Actualmente, el equipo está bien representado con Julio Urías y Víctor González, los lanzadores mexicanos que se convirtieron en campeones con la franquicia en 2020.

