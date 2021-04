Los elogios que Fernando Valenzuela lanzó a los mexicanos Julio Urías y Víctor González

El beisbolista Fernando "el Toro" Venezuela recibió reconocimiento en el parque Beto Avila por su trayectoria.(FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM)

Hace 40 años, Fernando Valenzuela junto con los Dodgers y la afición mexicana iniciaron un importante legado. La comunión que generó el exbeibolista, sigue dando frutos gracias a los mexicanos Julio Urías y Víctor González, piezas fundamentales para que Los Ángeles consiguieran el año pasado una Serie Mundial luego de 32 años de sequía.

Mediante una videoconferencia, Valenzuela se dijo contento por la hazaña que ocurrió en 2020 y por supuesto reconoció la labor de los mexicano Urías y González: “Agradecido por todo el reconocimiento y mejor porque es durante una celebración de campeonato (Dodgers 2020). Es algo que la gente estaba esperando y lo más importante es que se haya conseguido el título”, aseveró

Además destacó la importancia de aprovechar las oportunidades: “Es algo importante, a Julio no se le daba oportunidad y eso necesita un jugador para desarrollar lo que tiene. Él demostró que siendo ya unos Playoffs y una Serie Mundial y estar con el temple para estar ahí y dar el campeonato, él tiene futuro. Puede seguir haciendo mucho más, es joven y tiene talento suficiente para seguir haciendo bien las cosas”, mencionó durante la conferencia.

Sin embargo, Fernando Valenzuela aseguró que no ha podido coincidir con los peloteros mexicanos Julio Urías y Víctor González. Es algo que tiene pendiente, pues espera que el encuentro suceda para poder felicitarlos y brindarles algún consejo. “Desafortunadamente no hemos tenido ese contacto, no tenemos acceso por la situación que se vive, pero cuando se pueda será un honor felicitarlos y hablar con ellos”, sentenció.

Julio Urías y Víctor González mostrando su anillo de reconocimiento por el triunfo (Foto: Twitter@Dodgers)

En aquel último título de 1989 antes del conseguido por los Dodgers el año pasado, Fernando Valenzuela aún era parte del cuadro californiano, aunque no participó debido a una lesión en la serie por el cetro ligamayorista, era parte activa del equipo, incluso cuando ya estaba convertido en una estrella después de su impresionante desempeño en 1981 como Novato del Año y Cy Young.

El exbeibolista logró algo histórico que desencadenó en miles de homenajes hasta hoy en día. Frente a más de 50 mil espectadores, Valenzuela, lanzó la ruta y ponchó a cinco bateadores en aquel Opening Day para que Los Ángeles se impusiera 2-0 a los Astros.

En videoconferencia de prensa, el histórico Valenzuela recordó aquel momento. Sin embargo, también considera que lo más importante no fue eso, sino el título siendo principiante.“ Lo principal fue que el equipo consiguió el título de Serie Mundial y destaqué en el campeonato siendo novato”.

Tales distinciones, lo llevaron a desatar la Fernandomanía, un acontecimiento que probablemente ha llevado a hacer comparaciones de Urías con el histórico expelotero.

El mexicano, Fernando Valenzuela se hizo de un espacio en la historia de las Grandes Ligas (Foto: Twittter/ MLB_Mexico)

Al respecto de las comparaciones, Jaime Jarrín narrador oficial de Dodgers, quien siguió de cerca la carrera de Valenzuela, mencionó durante una conferencia que no estaba de acuerdo pues ambos son diferentes y Urías es un joven con mucho talento: “Soy enemigo de las comparaciones, pero Urías tiene para llegar muy muy lejos. Le han tenido paciencia y llegó jovencito, de aquí en adelante vamos a disfrutar de la paciencia de los Dodgers.

No obstante, dijo que no habrá otro como Valenzuela: “Pero no creo que volvamos a tener otro Valenzuela, ningún otro pelotero hará lo que ha hecho, es el jugador que más nuevos fans al beis creó y en Los Angeles, no solo México eran indiferentes al beisbol y la prueba fehaciente son nuestras transmisiones de 3.2 de rating antes de la Fernandomanía y luego de 1981 subieron como nunca se habían visto con 8.9 de rating, eso nunca se había visto. Fernando merece todos los reconocimientos”, afirmó

