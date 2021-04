Santiago Solari elogia a ‘Chucho’ López: “Nos ha dado muchas cosas esta temporada”

(Foto: Instagram/jesus__lopez97)

El seleccionado guatemalteco Jesús Antonio López forma parte de la delegación del Club América que se encuentra en Honduras para enfrentar al Olimpia, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Desde la llegada del técnico argentino Santiago Solari al banquillo de ‘las Águilas’, el guatemalteco ha disputado ocho partidos, 3 de titular, para sumar 265 minutos en la Liga MX Guardianes 2021. Ahora podría ampliar sus números en una competición en la que el representativo mexicano podría echar mano de jugadores que no han tenido mucha regularidad.

En la conferencia de prensa previo al duelo, el extécnico del Real Madrid fue consultado sobre ‘Chucho’, quien ya debutó en eliminatoria mundialista con Guatemala y suma cinco presentaciones.

“Nos ha dado muchas cosas está temporada. A mí no me gusta hablar de individualidades porque me parece que todos los futbolistas merecen respeto”, advirtió el estratega, quien tuvo la deferencia para ampliar su comentar

“A entrenado muy bien, se entrena muy bien. Es un chico que compite bien siempre que le toca, que da todo de sí y yo respeto mucho a ese tipo de jugadores. Nos aporta su calidad y nos aporta su compromiso y su esfuerzo. Es una pieza más en el plantel y que suma su parte para que este grupo sea competitivo”, afirmó Santiago Solari.

El sudamericano no entró en detalles sobre si en el torneo regional López sumará más minutos. América enfrentará a Olimpia, este miércoles, a partir de las 20:00 horas local, en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

