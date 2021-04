La razon por la que Víctor Manuel Vucetich compara al futbol mexicano con el Coliseo Romano

Víctor Manuel Vucetich calificó el futbol mexicano como un coliseo, puedes vivir o morir (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

El estratega de Chivas, Víctor Manuel Vucetich aseguró que el futbol mexicano es muy parecido al Coliseo Romano, luego de que no existe margen de error en los procesos de los directores técnicos, motivo por el que como estratega su trabajo siempre se está en riesgo ya que no hay un punto medio y es simplemente vivir o morir.

“A través de los años, sé que en el fútbol hay dos opciones, estás o no estás. No hay punto medio. La parte fundamental si estas, hay que tener una buena lectura. En el fútbol mexicano siempre se marca ganar o perder, parece que estamos en el Coliseo de Roma, vives o mueres. El problema es que no hay el conocimiento ni la base. No hay eso. Es algo que se vive en nuestro entorno, lo entendemos de esa manera, que no es lo correcto, pero estamos conscientes de eso”, reconoció.

El director técnico de Chivas detalló que no se puede comparar el nivel de un Preolímpico y un partido de Liga (Foto: Archivo)

Ante las críticas de los aficionados del Guadalajara respecto a las diferencias en el rendimiento de algunos elementos de su plantel con la Selección Mexicana, el timonel del conjunto rojiblanco, aseguró que no existe comparación con el nivel de un Preolímpico al de un equipo en el fútbol mexicano.

“Son circunstancias distintas las que se juegan en el Preolímpico, son categoría menor a Primera División. Ellos están acostumbrados al gran rendimiento y a jugadores de alto calibre. Las funciones son diferentes de cada jugador y eso les hace tener una situación no tan estable o a lo mejor que crezcan porque el nivel de competencia les da con sus cualidades mostrar. No se puede hacer la comparación de lo que hacen en un Preolímpico y un equipo, pero se demuestra que es el nivel que deben realizar todo el tiempo”, agregó.

Destacó el trabajo por los seis elementos de Chivas que tuvieron actividad en con Selección (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Al final, el estratega del Rebaño Sagrado destacó el trabajo por los seis elementos de Chivas que tuvieron actividad en con Selección, por lo que descartó que únicamente haya sido labor de uno o dos elementos como Alexis Vega y Uriel Antuna.

“Consideramos que todos los elementos que participaron en el Preolímpico hicieron una gran labor para conquistar el torneo. Les sirvió tener el roce internacional, aunque no haya sido el máximo nivel para que nuestros jugadores tuvieran la posibilidad del crecimiento. Los seis elementos siempre han sido considerados, son elementos importantes. No podemos ver solo a uno o dos. Todos han sido fundamentales y consideramos que en el cierre del torneo serán fundamentales”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: