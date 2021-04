Con este nuevo apodo y canción saldrá a batear Adrián González con los Mariachis de Guadalajara en la LMB

Adrián González disputó 15 temporadas en las Grandes Ligas (Foto: Twitter@@Adrian_ElTitan)

El primera base de los Mariachis de Guadalajara, Adrián González, consideró algo muy especial regresar a los diamantes y hacerlo en la Liga Mexicana de Beisbol con la firme convicción de representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, motivo por el que destacó que se encuentra emocionado ya que ahora el ‘Mariachi Loco’ será su apodo y no solo la canción con la que salía a batear.

“Para mí es un momento muy especial para volver al béisbol y poder participar en una temporada de la Liga Mexicana de Béisbol que es una de las ligas que me he dado la oportunidad de participar en ellas y para mí es muy importante participar en todas las ligas que México tenga, al igual que poder representar a México de todas las formas posibles.

“Ahora que vienen las olimpiadas es algo que tengo en meta y estoy muy feliz de poder entrar a la Liga Mexicana de Beisbol con Mariachis de Guadalajara, por lo que estoy muy contento y emocionado, en toda mi carrera yo salí a batear con la canción del ‘mariachi loco’ y ahora el ‘mariachi loco’ viene a jugar para los Mariachis”, reconoció en entrevista con ESPN.

El jugador Adrián González. (Foto: MIKE NELSON/EFE/Archivo

González reveló que el hecho que su esposa sea tapatía, además de la identidad de la ciudad de Guadalajara con la presentación de México, fue uno de los principales motivos que lo orilló a firmar con el conjunto de Mariachis, además del reto de hacer historia con una nueva franquicia en la LMB.

“Para mí el nombre de Mariachis y la ciudad de Guadalajara, para mi, es una ciudad histórica, cuando uno habla del mexicano, siempre habla de los mariachis, del tequila, de la comida y del ambiente mexicano y mucha parte de ello viene de lo que es Guadalajara para México, el tequila se hizo en Guadalajara y los mariachis vienen de ahí mismo, por lo que para mí es una ciudad histórica, es una franquicia que está empezando y me encantaría hacer historia con esta franquicia, al igual que mi esposa es tapatía por lo que tiene que ver mucho eso”, agregó.

Adrián González también estableció que el descanso ayudó en su recuperación, por lo que se encuentra en óptimas condiciones para iniciar su actividad con la novena de Mariachis.

Adrián González ahora apodado el "Mariachi loco" (Foto: Twitter@Adrian_ElTitan)

“He estado muy bien, practicando mucho béisbol, he estado entrenando, mi cuerpo se siente increíble. Todo este tiempo de descanso me ha ayudado a que todas las lesiones estén en el pasado y me siento muy bien, vamos a seguir en los entrenamientos dándole, obviamente el entrenamiento del día a día no es lo mismo que el entrenamiento de tres o cuatro veces por semana, por lo que ahora a iniciar la temporada con todo lo que da”, continuó.

