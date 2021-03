Los Jaguares XV volvieron a golear y continúan como líderes

El resumen del triunfo argentino





Jaguares XV se reivindicó después de una primera etapa complicada y en el complemento fue demasiado para un Olimpia Lions que encima tenía un hombre menos por la expulsión de Gandini. Con 11 tries a favor, los dirigidos por Fernández Lobbe ganaron por un contundente 77 a 13 y siguen como únicos punteros de la Superliga Americana de Rugby.

Jaguares XV arrancó con hambre de try. A solo cinco minutos del inicio, asfixió a la defensa de la franquicia paraguaya avanzando sin piedad, aunque los argentinos tuvieron problemas en el manejo de la pelota y los pases. Al no haber tomado provecho de sus numerosas oportunidades, Luis Quinteros chocó con la defensa del equipo argentino hasta que apoyó la primera conquista del encuentro.

Jaguares no pudo encontrar el rumbo, con grandes imprecisiones, seis penales en 25 minutos y particularmente con la chance desperdiciada de Martín Cancelliere tras un pase forward que pudo haber terminado en try en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Sin embargo, el mayor de los Cancelliere compensó con un try en la punta izquierda que significó retomar el eje del encuentro y cambiar la actitud del equipo en la derrota parcial 10-7

El wing Martín Cancelliere marcó un hat-trick en la goleada ante Olimpia Lions

Con la velocidad y agilidad, Felipe Ezcurra jugó rápido un penal, con el conjunto paraguayo desacomodado y Juan Bautista Daireaux acompañó al medio scrum y logró la conquista que cambió anímicamente a Jaguares XV y dar vuelta el marcador 14-10. Luego, en una jugada de reacción, el wing izquierdo, antes de ser tackleado, le da la responsabilidad al fullback para apoyar el tercer try, pero al estar presionado por los defensores rivales, Lautaro Bavaro fue el que firmó la última conquista de la primera mitad e irse al descanso 21-13.

El complemento empezó distinto. Con Jaguares XV tomando la iniciativa y llegando a los pocos minutos a un nuevo try luego de una gran corrida por parte de Sebastián Cancelliere que terminó con Martín Vaca en el ingoal rival. Posteriormente, la roja a Gandini por un impacto del hombro al hooker argentino fue un golpe duro para Olimpia que sufrió al instante una nueva conquista por parte de Juan Martín González.

Jaguares XV sigue invicto en la Liga Sudamericana de Rugby

Pero los argentinos no frenaron allí y fueron por más. En esta ocasión, fueron Felipe Ezcura y Tomás Albornoz los que se juntaron y generaron una nueva llegada para dejar el resultado en un parcial de 42-13.

Finalmente con los dos nuevos tries de Martín Cancelliere, otro del tucumano Albornoz, sumados a los de Bautista Bernasconi y Tomás Cubilla, que aprovecharon a la perfección los espacios en la defensa paraguaya, Jaguares XV sentenció un triunfo holgado por 77-13.

