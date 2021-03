Acalorada discusión entre ex estrellas de la NBA: ¿James Harden es mejor que Kobe Bryant y Michael Jordan?

Charles Barkley sostiene que Jarden es mejor jugador que Michael Jordan y Kobe Bryant

En su última presentación, James Harden anotó 38 puntos, dio 13 asistencias y logró 11 rebotes, cuando los Nets derrotaron a Minnesota 112-107. La ex estrella de Houston Rockets entregó su duodécimo triple-doble en solo 32 juegos con su nueva franquicia, empatando el récord de una temporada de Jason Kidd. Semejante actuación hizo brotar elogios para él y encendió el debate.

En el programa de análisis Inside the NBA Charles Barkley, ex figura de liga en la década del 90, sostuvo que La Barba es el mejor jugador que ha visto en su vida en aspecto ofensivo e incluso lo comparó con Kobe Bryant y con Michael Jordan: “Es tan bueno cono Michael (Jordan) y Kobe (Bryant) fueron, y ellos eran mejores jugadores. Ellos no eran mejores lanzadores de triples que James. James es el mejor en el uno contra uno”.

Su afirmación hizo enfadar a sus compañeros. Fue Kenny Smith, ex campeón con Houston en 1994 y 1995, el que lo frenó y comenzó el debate al señalar que las dos leyendas no recurrían tanto a los triples porque no lo necesitaban y que si hubiesen querido hubiesen sido grandes tripleros también. “Pero eso no lo sabes”, insistió Barkley.

“Es el jugador más alucinante que yo haya visto en ataque. Mira, Jordan y Kobe fueron mejores jugadores desde el punto de vista defensivo, pero ofensivamente no podían tirar de tres como él, no eran tan buenos con el dribbling, atacando la canasta y sacando faltas al rival”, agregó también en un comentario que no se aprecia en el clip que se viralizó.

Partida: James Harden, Michael Jordan y Kobe Bryant

Es que en las redes estalló el debate y muchos tildaron de loco a Barkley, aunque destacaron las grandes actuaciones de los últimos tiempos de Harden. A su vez, Shaquille O’Neal, integrante del programa, también participó de la discusión y señaló que ser un buen lanzador de triples no lo hace mejor jugador ofensivo que otros, sino que son varios aspectos los que hay que tener en cuenta.

En lo que sí hubo coincidencia es en que Harden está hoy en día en un nivel fantástico y que es el mejor del momento en faceta ofensiva: ”Es el mejor jugador de baloncesto del mundo ahora mismo. Y lo digo sin querer faltar al respeto a LeBron James y Giannis Antetokounmpo”, aseveró Barkley.

En el triunfo ante Detroit de la semana pasada, La Barba no se guardó nada con sus declaraciones: “Siento que soy el Jugador Más Valioso. Es así de simple. Vamos a dejar las cosas así”. “Solo trato de salir y darles a mis compañeros todo lo que puedo aportar al juego. Simplemente tomo lo que me da la defensa, juego el juego de la manera correcta y trato de ser eficiente”, comentó.

