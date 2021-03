Cuáles son las aspiraciones del “Chore” Mejía al frente de Chivas femenil

Chivas de Guadalajara vs Bravas de Juárez-Liga MX Femenil México(Foto: Cortesía/ Bravas de Juárez)

El técnico de Chivas Femenil toma como una responsabilidad dirigir al equipo y ha hablado con sus jugadoras acerca de la grandeza e historia del equipo

El técnico Édgar ‘Chore’ Mejía desea hacer de Chivas Femenil una versión del ‘Campeonísimo’ y aseguró que, en el día a día, trata de inculcar en sus jugadoras la gran responsabilidad que tienen al ser parte de un club de grandes leyendas, a propósito del próximo Clásico Nacional femenil ante América en el Estadio Azteca.

“Lo que tengo en la cabeza es que ojalá me toque hacer unas ‘campeonísimas’ también del femenil. Lo he hablado con ellas infinidad de veces; hubo grandes jugadores, grandes leyendas, también a mí me tocó que convivieran conmigo y por supuesto que forjaron el nombre, forjaron las estrellas. Eso es una responsabilidad”.

Además afirmó el timonel de Chivas femenino que “ellas saben perfectamente de qué se trata, pese a los tres o cuatro años que lleva el futbol profesional de Chivas, pero sí hay un escudo al cual representar”.

Miriam García de Chivas disputa el balón contra Karla Nieto de Pachuca en la final del Torneo Apertura de la Liga MX Femenil del fútbol mexicano, en el estadio Chivas, en Guadalajara ( Foto: Ulises Ruiz/EFE)

“En el país somos ‘el equipo del pueblo’, así nos manejamos, así entrenamos y lo que tratamos es que a toda la gente que nos sigue, darle lo que le gusta: victorias, un futbol vistoso y sobre todo, lo más importante: jugadoras entregadas, aferradas, que ‘maten’ por el escudo”, agregó.

Aseguró el ‘Chore’ que sus pupilas cada día lo han asimilado mucho mejor, conforme pasan los meses, y no tiene duda de que en un corto lapso se siga marcando historia muy importante en Chivas Femenil”.

Édgar Mejía se refirió también a su primera eliminación en una Liguilla al mando de Chivas Femenil, la cual se dio justamente en un Clásico Nacional ante el América, al señalar que siempre hay revanchas y que lo que más les interesa es superar el pasado: “No nos importa romper marcas, no nos importan los récords, simplemente hacer un torneo mejor y punto”.

Reconoció que “es una cuenta pendiente” que tiene en su estancia con el equipo femenil, pero están “preparados para darle la vuelta sin problema”.

Plantilla de Chivas Femenil (Foto: Twitter@ChivasFemenil)

A pesar de lo anterior, apuntó que no siente ninguna presión por obtener su primer triunfo ante las azulcremas: “Estadísticamente, espero que ya nos toque y confío mucho en lo que vienen haciendo las jugadoras, confío plenamente en todo el plantel; estamos mejor y vamos a brindar un partidazo el sábado”.

Aseguró el ‘Chore’ que tiene “un equipazo” y que en el caso de su rival, no sabe en qué condiciones llegue, pero manifestó que lo toman como si América llegara mejor: “De ahí en más, lo que suceda en cancha ya será responsabilidad de nosotros”.

Por último, manifestó que vive sensaciones similares hoy, a la época en que era jugador del Guadalajara, pero quizá ahora lo disfruta más, porque es el líder y el encargado de gestionar todas las emociones de su escuadra.

