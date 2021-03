Fin de semana de Clásicos: Estos son los dos encuentros más atractivos de Liga MX femenil

La jugadora de Chivas Femenil, Rubí Soto (frente), disputa el balón con Mónica Rodríguez de América en un juego correspondiente a los cuartos de final del torneo mexicano de fútbol femenil disputado en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara .(Foto:Francisco Guasco/ EFE)

El fin de semana estará lleno de partidos imperdibles, una edición más del Clásico nacional femenil se llevará a cabo el sábado 27 de marzo. Las Águilas del América, bajó la dirección de Leonardo Cuéllar buscarán obtener el triunfo frente a su gran rival, las Chivas de Guadalajara, en el partido que corresponde a la Jornada 13 del torneo Guardianes 2021 y se disputará en las instalaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Por otro lado, el lunes 29 de marzo se vivirá uno de los encuentros más competitivos de la liga, el Clásico Regio en el estadio BBVA. Rayadas y Tigres buscarán llegar a la final de la Liga MX Femenil, una vez más. Para eso tendrán que verse las caras en el encuentro. Por su parte, la escuadra de la UANL son las líderes del Clausura 2021 con 29 puntos y buscarán mantenerse ahí, mientras que las Rayadas se encuentran en la tercera posición con 25 puntos.

El formato de la Liga MX Femenil, se modificó en el Apertura 2019. Desde de su creación en 2017, los equipos se dividían en dos grupos y solo los primeros lugares avanzaban a liguilla. Ahora, con dicha modificación en el sistema de clasificación, todos los equipos se tienen que enfrentar en fase regular.

Vanessa López del equipo de las Rayadas del Monterrey, se disputa el balón con Blanca Solís del equipo de Tigres Femenil, en el estadio BBVA Bancomer, en el partido de la final de la Liga MX Femenil, Clausura 2019 (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, el cambio también ocasionó que la cantidad de Clásicos Nacionales disminuyera y sea menor al de Clásicos Regios. América y Chivas se han encontrado en ocho ocasiones, mientras que Rayadas y Tigres han disputado 18 encuentros oficiales.

Para esta nueva edición del clásico nacional, el conjunto azulcrema llega luego de obtener cuatro victorias y un empate ante las tapatías por lo que buscarán mantenerse en puestos de Liguilla, mientras que las dirigidas por Edgar Mejía llegan como favoritas al sumar siete victorias, tres empates y dos derrotas, además las de Guadalajara se posicionan en el cuarto lugar de la tabla con 24 puntos.

Por su parte, el conjunto felino ha ganado tres de los últimos cinco encuentros del Clásico convirtiéndose en las favoritas para llevarse el triunfo este lunes. Ambas escuadras se han convertido en las líderes absolutas de las finales, pues han logrado ganar cuatro de seis finales disputadas desde la creación de la Liga MX Femenil. Las felinas son las máximas ganadoras con tres títulos, y son las campeonas actuales, pues obtuvieron la victoria final en el Apertura 2020.

Jugadoras del equipo de Tigres Femenil, levantan la copa al ganar de visitantes 2 goles por 11 ante el equipo de las Rayadas del Monterrey, en el estadio BBVA Bancomer en la Liga MX Femenil, Clausura 2019 (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, las máximas goleadoras regias, Desirée Monsiváis de Rayadas y Katty Martínez de Tigres, podrían estar ausentes en el duelo. En el caso de Monsiváis (que acumula 7 tantos), no pudo jugar ante Xolos en el enfrentamiento pasado, pero el estratega Héctor Becerra la esperará hasta el final, al igual que a su compañera Mónica Flores. “Las ausencias del partido pasado fueron importantes. Son jugadoras que voy a esperar hasta el final. Desirée llega con mejor ventaja, Mónica no estuvo al cien. No es momento de decir la situación del día a día, pero si las tengo consideradas, las voy a esperar hasta último momento”, comentó Becerra en conferencia de prensa.

Mientras tanto, Katty quien se posiciona como máxima goleadora con 11 tantos acumulados, sufre de una lesión en los tendones de la rodilla izquierda desde el 4 de marzo y todavía este viernes entrenó por separado en el conjunto universitario. Así que la decisión de convocarla será del entrenador Roberto Medina, pero tanto él como Becerra tienen que esperar a que ambas delanteras estén recuperadas y listas para volver a las canchas.

