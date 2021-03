Khabib abrió su corazón para justificar su retiro de la UFC y habló del entrenamiento que tuvo de niño

Khabib Nurmagomedov decidió ponerle punto final a su exitosa trayectoria en el mundo de las artes marciales mixtas tras la muerte de su padre por coronavirus. El peleador ruso, que protagonizó un evento histórico contra Conor McGregor que culminó de un modo escandaloso, terminó con el misterio en torno a su posible reaparición en la UFC y explicó los motivos de su determinación.

“Es muy difícil cuando todavía tienes poder. Cuando eres el mejor del mundo y eres famoso. Cuando tienes dinero y decir no a cosas como estas. Es difícil. Quizás nunca me van a entender. Pero de verdad, tengo esperanzas de que me van a apoyar. Porque como todo el mundo, tengo mi punto de vista”, relató en un diálogo con ESPN.

“Mi punto de vista, y mi relación con mi padre, siento que tengo que parar. Siento que en cada pelea, en cada entrenamiento, eso absorbe mucho de mí y mi madre. ¿Qué más tengo que hacer?”, se sinceró para revivir lo que ocurrió con su padre, quien murió de coronavirus poco antes de su pelea contra Justin Gaethje, que fue la última de su trayectoria.

Con un récord de 29-0 y ubicado en lo más alto del ranking libra por libra de la UFC, el peleador ruso de 32 años decidió decir adiós y se diferenció de otros deportistas: “Vine a este deporte a demostrar quién soy. De demostrar que soy el mejor. Soy campeón, número uno libra por libra, defendí mi título tres veces. Gané la pelea más importante de la historia de la UFC. ¿Qué más? Solo dinero. Y solo peleas por dinero. No necesito esto ”.

Nurmagomedov logró su éxito deportivo gracias a su estilo de pelea de Sambo, una disciplina de amplio éxito en Rusia y donde él se inició como luchador: “Fui campeón de Combate Sambo, dos veces campeón. Después marca de 16-0. La UFC me firma, entonces gano 13 veces y quedo campeón. Estoy muy feliz con mi trayectoria. Ahora mismo siento que no tengo nada que demostrar. De enseñarle a la gente quién soy. He hecho todo en este mundo y siento que ya está bien”.

Entre las diferentes vivencias que revivió en su conversación, The Eagle también habló sobre los videos que se filtraron de su infancia cuando su padre lo hacía pelear con un oso, algo que cuando se disparó su popularidad generó controversias por lo sucedido con el animal. “Todo lo que hice con mi padre desde que era chico. Como cuando empecé a entrenar en mi casa, cuando mi padre me puso a luchar contra un oso. Le dije: este oso intentó morderme. Me dijo: muérdelo de vuelta. Tienes que luchar y seguir hacia adelante. Desde que era un chico me dio todo”, relató sobre su crianza.

FUENTE: ESPN





