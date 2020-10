El conmovedor llanto de Khabib al anunciar su retiro por la muerte de su padre: “No puedo volver sin él"

La brutal sumisión de Khabib a Gaethje

La velada que tuvo como protagonista a Khabib Nurmagomédov este 24 de octubre del 2020 quedará en la historia: uno de los mejores peleadores de la UFC retuvo su título mundial con una sumisión impactante, sumó otra perlita a su invicto y se quebró en el centro del octágono recordando a su padre, quien murió hace unos meses atrás por coronavirus.

“No hay forma de que vuelva sin mi padre”, anunció segundos después de vencer a Justin Gaethje, generando gran conmoción en el ambiente. El ruso dejará la actividad a los 32 años a raíz del fallecimiento de Abdulmanap en julio pasado en un hospital militar de Moscú. Su padre era, además, el entrenador que en cada pelea estuvo en el rincón y por eso Nurmagomédov tomó esta determinación.

El llanto de Khabib tras su triunfo

Antes de lanzar por el micrófono la noticia que impactó al mundo de la UFC, brilló sobre el octágono montado en Abu Dhabi. Tras dar un aviso de lo que se vendría durante el asalto inicial, terminó con la resistencia del norteamericano durante el segundo round con una sumisión brutal. Gaethje, de 31 años, quedó inconsciente durante algunos segundos.

Fue la victoria número 29 en la trayectoria profesional del peleador ruso que nunca perdió en las artes marciales mixtas. Tras obtener el cinturón de campeón de los ligeros en abril del 2018 ante Al Iaquinta, defendió exitosamente la corona en tres oportunidades contra Conor McGregor, Dustin Poirier y esta contra Gaethje, que había arribado al combate con un récord de 22 victorias y 2 derrotas.

“Hoy es mi última lucha. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea con sin padre. El martes seré campeón indiscutido: 13-0 en UFC, 29-0. Creo que me lo merezco”, contó al mundo. “No podía imaginar que podía llegar hasta aquí. Con mi padre soñaba en ser campeón, pero no como estoy ahora. Solo tengo a mi madre ahora y quiero pasar más tiempo con ella”, agregó.

“Dustin (Poirier) y Conor (McGregor) van a pelear en enero. Los vencí a los dos. No me interesa”, afirmó sobre la posibilidad de defender su corona contra dos de los luchadores que ya superó en el pasado y que tienen pautada una pelea en el futuro inmediato.

Khabib se quebró al recordar a su padre, quien murió por coronavirus (Foto: UFC)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Contundente triunfo de Khabib en su regreso a la UFC: le ganó por sumisión a Gaethje y defendió su título de peso ligero

Terrorífica lesión en una pelea de MMA en Brasil: le quedó la oreja colgando y bañada en sangre

Debutó en la UFC con un impactante nocaut a los 18 segundos: “Soy el rey y vine para quedarme”