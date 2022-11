Ibrahimovic fue lapidario contra Guardiola: “¿Dejará que Haaland sea más grande que él?”

Guardiola dirigió a Zlatan Ibrahimovic en Barcelona

Zlatan Ibrahimovic se ha caracterizado por ser siempre un futbolista que se destaca sobre el resto no sólo por su gran capacidad goleadora y su manera de jugar, sino además por sus declaraciones fuera del campo de juego. Y, a sus 41 años, esto no parece haber cambiado porque esta semana aprovechó una entrevista para apuntar directamente contra Pep Guardiola.

El delantero sueco y el técnico español coincidieron una temporada en Barcelona y la relación no fue buena, a tal punto que el artillero se marchó al término de esa campaña porque nunca se adaptó a la idea de juego del equipo. Pero, hasta el día de hoy, el futbolista insiste en que todo fue culpa del “ego” del actual estratega del Manchester City.

Justamente, en diálogo con Canal Plus, fue consultado sobre cómo ve en la actualidad a Erling Haaland, quien parece ser uno de las grandes estrellas que marcará la próxima década y desde su arribo al elenco Ciudadano ha maravillado a la Premier League: “Me gusta mucho. Es un jugador inteligente, que no hace cosas que están fuera de su alcance. No viene a buscar el balón en el centro del campo. Espera en el área, frente a la portería, y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. Es como una nueva versión de los tres”.

Al ser preguntado sobre si Guardiola puede mejorar al noruego, Zlatan fue categórico: “Depende de su ego. Depende de si va a dejar que Haaland sea más grande que él o no. Eso a mí no me lo permitió (en el Barcelona) ni a nadie”.

Zlatan Ibrahimovic reconoció que Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo (Reuters)

Ibrahimovic llegó al Barcelona para la temporada 2009/10 proveniente del Inter de Milan como el gran reemplazante de Samuel Eto’o. Por entonces, el cuadro español venía de conquistar el Triplete y de asombrar al mundo con un fútbol revolucionario. Si bien todos imaginaban que el sueco convertiría al equipo en una escuadra aún mejor, en realidad nunca pudo adaptarse a la propuesta de Guardiola y pese a sus 22 goles en 46 partidos, se marchó rumbo al Milan al finalizar la campaña.

Desde entonces, el sueco siempre ha tenido comentarios críticos para el técnico español. “Yo no tenía ningún problema con él, más bien al revés. No sé qué conflicto tenía. Primero me llamaba todos los días para jugar y, de un día para otro, ya no contaba conmigo”,declaró en 2017 en una entrevista para Fox Sports.

Por otro lado, Zlatan fue consultado por su opinión acerca de Kylian Mbappé, teniendo en cuenta que él vistió la camistea del PSG entre 2012 y 2016, convirtiéndose en un emblema del club. “Como persona no lo conozco muy bien. Como jugador es fantástico. Pero cuando pierdes la disciplina, pierdes la identidad”, indicó al tiempo que pidió calma a todos los que enaltecen la figura del joven delantero: “Hay una razón por la que Zidane es Zidane. ¿Quién es Mbappé para imitarlo? Así que necesita progresar, no quedarse sentado y satisfecho”.

También aprovechó para hablar sobre lo ocurrido en el último mercado de pases, cuando Kiki rechazó la oferta del Real Madrid y eligió continuar en París tras negociar un salario récord: “Tomó la decisión correcta para el PSG, pero no para él. Se puso en una situación en la que se volvió más importante que el propio club, y el club se confabuló en eso. Nunca eres más grande que un club. Y cuando un niño crece y se vuelve fuerte, puede ganar dinero fácilmente”. Además, apuntó contra su familia: “Sus padres se convirtieron en abogados, agentes, técnicos. Eran una cosa y se convirtieron en otra. Eso es un problema. Ahí es cuando pierdes la disciplina y te olvidas de que realmente eres. Hoy, la nueva generación, las mamás y los papás se han convertido en estrellas. Dan entrevistas a los periódicos. ¿Quiénes se creen que son?”.

