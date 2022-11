Gerard Piqué se retira del fútbol con una impactante fortuna: lujosas propiedades y las empresas que le reportaron millonarias ganancias

Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol (REUTERS/Pablo Morano/File Photo)

Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol este jueves a través de sus redes sociales. Una noticia que sorprendió a todo el mundo porque el defensor del Barcelona disputará su último partido este sábado frente al Almeria como jugador profesional y podrá dedicarse de lleno a la fortuna que amasijó en toda su carrera.

El Registro Mercantil de Madrid, organismo donde se inscriben los empresarios y sociedades comerciales, arrojó que Piqué posee 14 cargos directivos en 11 empresas diferentes en la actualidad y, según datos del portal Celebrity Net Worth, acumuló un patrimonio neto que asciende a los USD 80 millones.

Hasta antes de la pandemia por coronavirus, el futbolista de 35 años cobraba un sueldo neto mayor a USD 8.300.000, pero la aparición de esta enfermedad en el mundo obligó a una fuerte rebaja salarial del 70% para pasar a cobrar un monto inferior a los USD 2.300.000. Esto no resintió sus ingresos anuales que ascienden a USD 10 millones.

Uno de los socios fundadores de Kosmos Holding podrá continuar las alianzas que desarrolló dentro del grupo de inversión en deportes y medios de comunicación que posee bajo su ala a la Supercopa de España, por la cual embolsó 24 millones de euros en comisiones por llevarla a Arabia Saudita, sumado a la Copa Davis. Por esta última firmaron un acuerdo por 25 años a cambio de USD 3000 millones sumado a un cambio de formato en la competición más importante del tenis a nivel países.

Luego de haber vestido las camisetas del Barcelona, Manchester United y el Real Zaragoza, el empresario podrá continuar con sus negocios fuera de las canchas. Una parte de su fortuna fue dirigida a la adquisición de un edificio en pleno centro de Barcelona a cambio de USD 15 millones.

El defensor del Barcelona lo comunicó en sus redes sociales

En medio de su separación mediática con la cantante colombiana Shakira, la ex pareja mantiene dos propiedades adquiridas entre ambos por distintos valores de USD 4.800.000 y USD 5.300.000. Por otro lado, Piqué cuenta con una casa de soltero ubicada en Barcelona que está valuada en USD 5 millones.

A pesar de que se conocen pocos detalles, el propietario de la marca de gafas solKypers había embolsado una cifra que orillaba USD 1.800.000 en 2019, mientras que había facturado más de USD 1.400.000 en la empresa Esports Media Rights (EMR) dedicada a los deportes electrónicos.

Estas no son las únicas inversiones de la actual pareja de Clara Chía Martí porque el zaguero central también es propietario del Gimnástic Manresa y del FC Andorra. Este último ascendió a la segunda división del fútbol español por primera vez en su historia durante la última temporada.

Estos ámbitos serán las nuevas ocupaciones de un jugador que anunció su retiro en las últimas horas con un video publicado en su cuenta oficial de Twitter: “El fútbol me lo ha dado todo, el Barsa me lo ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”.

Piqué colgará los botines después de conquistar 30 títulos en el Blaugrana repartidos en 8 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 UEFA Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.

Tras este palmares, blanqueó cómo atravesará su futuro y se ilusiona con regresar a la institución desde otro rol: “Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré”.

