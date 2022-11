El Kun Agüero reveló detalles desconocidos de la definición por penales que la selección argentina le ganó a Países Bajos en el Mundial 2014

La anécdota de Kun Aguero con Países Bajos en el Mundial 2014

*La anécdota de Sergio Kun Agüero en la definición por penales del Mundial 2014

Un día después del histórico 7-1 de Alemania a Brasil, la selección argentina enfrentaba a Países Bajos por las semifinales del Mundial 2014. El paso previo a la gran final en el Estadio Maracaná se resolvió en la lotería de los penales y Sergio Agüero reveló desconocidos detalles de esa definición que tuvo un actor inesperado.

“Cuando nos tocó el otro arquero, dije ‘mierda’”, comenzó el relato del Kun después de que el entrenador neerlandés, Louis van Gaal, decidiera mantener en el arco a Jasper Cillesen en lugar de cambiarlo por Tim Krul, guardameta que militaba en el Newcastle de Inglaterra. Esa modificación había sido clave en la instancia previa, ya que él había tapado dos penales frente a Costa Rica.

Esta situación despertó la incertidumbre de la figura de la Albiceleste que estudiaba exhaustivamente los últimos 10 penales de cada arquero ante la posibilidad de una pena máxima: “Pensé que el arquero de Newcastle le habrá dicho donde tiro normalmente. Mi palo preferido era el izquierdo del arquero. Pensé que Krul le iba a decir que lo iba a tirar ahí. Ahí, dije: ‘lo voy a cagar, lo voy a tirar al otro lado’”.

Jasper Cillesen había sido reemplazado por Tim Krul en los cuartos de final del Mundial 2014

Lionel Messi y Ezequiel Garay ya habían ejecutado exitosamente ambos penales y el tercero de la lista era Agüero. Luego de que Sergio Chiquito Romero atajó el remate de Wesley Sneijder, el tirador de la Argentina comenzó la caminata lunar al área y bromeó en relación a la condición cardiológica que lo alejó de las canchas y las sensaciones que lo asaltaron en el rectángulo mayor: “Cuando iba caminando para agarrar la pelota, iba pensando. Me agarró la primera arritmia”.

A continuación, siguió con su narración en charla con el canal de Twitch, AFA Estudio: “Cuando estaba por llegar al área, pensé que Krul le iba a decir que la iba a cambiar y decidí pegarle a mi palo preferido. Si hubiese elegido ese palo, el arquero se hubiese tirado al otro lado”.

Sin embargo, decidió mantener lo que había planeado desde un principio con un remate que entró con suspenso ante la estirada del guardameta. “Al final no cambié la decisión cuando agarré la pelota porque ya había decidido anteriormente”, detalló.

Tim Krul había atajado dos penales fundamentales en la serie ante Costa Rica para la clasificación de los Países Bajos a la semifinal

Con ese remate, el Kun puso la serie 3-1 en favor del elenco de Alejandro Sabella. Dirk Kuyt prolongó la definición para los neerlandeses, pero Maximiliano Rodríguez ejecutó el último penal para darle la clasificación a la selección argentina. La final ya es historia conocida con derrota en el alargue por 1-0 frente a Alemania.

De cara al Mundial de Qatar 2022, la Albiceleste no se volverá a cruzar con Tim Krul porque los penales volvieron a sentenciar su futuro en la Naranja Mecánica. El veterano arquero de 34 años fue expulsado del equipo tras decir ausente en una convocatoria de septiembre pasado comunicada por Van Gaal para realizar un entrenamiento específico de penales junto a Cillessen, Mark Flekken y Andries Noppert.

“Krul me llamó para decirme que no vendría. Pensé que era una pena, porque sé que es el que más penales detiene. Pero no hay futuro para él en la ‘Oranje’, porque no ha querido venir. Es la consecuencia de su decisión”, declaró el técnico del seleccionado neerlandés después de esta situación.

Seguir leyendo: