La Casa Blanca acusa que productos chinos usan a México para evadir aranceles

El puerto de Manzanillo, en Manzanillo, México, 14 de diciembre de 2023. REUTERS/Daniel Becerril/Foto de archivo

Guardar

De acuerdo con un informe de la Casa Blanca, publicado este jueves, cuarenta países sirven de punto para reenviar productos, principalmente provenientes de China, a Estados Unidos, con el objetivo de eludir aranceles.

Entre los mencionados en el informe “The Great Transshipment Scam” (La gran estafa del transbordo, en español) figuran importantes socios comerciales estadounidenses como México y Canadá.

También la Unión Europea, Taiwan, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam, naciones que fueron catalogadas como “Líderes de escala diversificada”.

Cajas de exportación con el logo del T-MEC y banderas de México, EE. UU. y Canadá se desplazan en una cinta transportadora industrial, con trabajadores difuminados al fondo, simbolizando el dinamismo del comercio regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué denuncia EEUU en su informe contra productos chinos?

La práctica denunciada por la Oficina de Comercio y Manufactura de la Casa Blanca, consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como “hechos en China”, detalla el documento realizado por la administración de Donald Trump.

PUBLICIDAD

Lo anterior, permite a las empresas enviar productos terminados a la Unión Americana desde países con aranceles aduaneros más bajos, según el gobierno estadounidense.

Otro punto que destaca el informe, es que alrededor de cuarenta países “presentan un alto riesgo de reenvío” de productos, al detectar allí una “red que opera tanto en líneas de producción como en líneas logísticas”.

La Casa Blanca emitió un reporte donde señala a 40 países por ser base de reenvío de productos chinos. Crédito: Gobierno de EEUU

Califican de “estafa” lo “supuestamente” hecho por China

En conferencia de prensa telefónica, el asesor comercial de la administración Trump, Peter Navarro, calificó de “estafa” los reenvíos de productos chinos desde otros cuarenta países, entre los que, increíblemente, están incluidos sus socios comerciales México y Canadá.

PUBLICIDAD

“Desde hace años, China lleva a cabo una auténtica estafa mediante el reenvío de productos, enmascarando su origen durante el tránsito por unos cuarenta países, robándonos nuestro presupuesto en decenas de miles de millones de dólares”, acusó Peter Navarro.

“Un motor chino en un sillón reclinable vietnamita sigue siendo un motor chino y es un trabajo estadounidense destruido. El presidente Trump ha prometido poner fin a esta confiscación mediante aranceles más altos y una frontera mejor protegida”, añadió.

México en la mira por transbordo ilegal

Las estimaciones revisadas por la Casa Blanca ubican el posible flujo anual de transbordo ilegal entre 40 mil y 303 mil millones de dólares, dependiendo de la metodología utilizada.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Departamento de Comercio calcula aproximadamente 67 mil millones de dólares de mercancías transbordadas desde China a través de los principales centros –como México, India y Vietnam– en 2025.

México cobra relevancia por su acceso preferencial al mercado estadounidense, ya que el reporte advierte que, en un escenario de transbordo ilegal, mercancías de China podrían canalizarse vía nuestro país o Canadá para obtener de forma indebida el trato del T-MEC.

Según ese planteamiento, un arancel específico aplicado a productos chinos podría reducirse incluso hasta cero si entran al mercado de Estados Unidos con los beneficios del acuerdo comercial.

PUBLICIDAD

EEUU pone en la mira a México por ayudar a China a evitar aranceles. Crédito: Revista Espejo

Querétaro y Guanajuato son mencionados en el informe

Cabe señalar que el informe identifica particularmente al corredor Guanajuato-Querétaro como posible punto de concentración de operaciones relacionadas con motores eléctricos, generadores, transformadores y convertidores asíaticos, correspondientes a las fracciones arancelaria HS 8501 y 8504.

La Casa Blanca vincula dicho corredor mexicano con la presión sobre productos estadounidenses de Detroit, Grand Rapids e Indianápolis, al considerar que mercancías de origen chino podrían ingresar a EEUU bajo una nueva identidad de origen.

El documento advierte que el riesgo de transbordo en productos que salen de México puede mezclarse con comercio legítimo, por lo que la tarea de las autoridades es distinguir la manufactura real de operaciones de simple paso, almacenamiento o cambios en documentos.

PUBLICIDAD

También precisa que no todo el comercio de esos productos desde México sea ilegal. Sin embargo, la diferencia clave está en identificar cuándo hay producción efectiva y cuándo se trata de movimientos logísticos o modificaciones documentales sin transformación real.

No todos los productos son ilegales: EEUU

La Casa Blanca reconoce que la caída de la participación de China en las importaciones de Estados Unidos y el aumento de la cuota de terceros países no demuestran, por sí solos, que exista transbordo ilegal.

Los presidentes de México y China durante la Cumbre del G20 en Brasil, en 2024. Crédito: Presidencia de México

De acuerdo con el gobierno estadounidense, parte del ajuste puede explicarse por inversiones, nueva producción y cambios legítimos en las cadenas de suministro, aunque sostiene que el momento, la magnitud y la dirección de esos movimientos ameritan una investigación más amplia.

PUBLICIDAD

En medio de la revisión del T-MEC, EEUU pone la mira en México por, supuestamente, ser base en el reenvío ilegal de productos chinos.