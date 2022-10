Escándalo en un duelo de leyendas de la Copa Libertadores: dos jugadores se tomaron a golpes y se suspendió el partido

Los jugadores de Olimpia y Barcelona de Guayaquil que jugaban un partido amistoso previo a la final de la Copa Libertadores casi terminan a las trompadas

Lo que debió haber sido una fiesta en la antesala de la final de la Copa Libertadores 2022 entre Flamengo y Atlético Paranaense terminó en un escándalo. El episodio ocurrió en Guayaquil, donde las leyendas de los clubes Olimpia de Paraguay y Barcelona de Ecuador disputaron un amistoso para recrear la definición del certamen de 1990, que quedó en manos del popular club de Asunción.

Durante el friccionado encuentro que terminó ganando el conjunto ecuatoriano por 6 a 3, se produjeron momentos de tensión entre los protagonistas. La acción que casi deriva en una batalla campal se dio cuando el ex defensor del Barcelona Jimmy Montanero tomó de la cintura a Sergio Orteman, ex volante del Olimpia campeón de América en 2002.

Como si fuera una toma de lucha libre, ambos jugadores cayeron pesadamente al suelo y se repartieron algunos goles, ante el griterío de los presentes, sorprendidos por la extraña secuencia. El árbitro del partido, Byron Moreno, detuvo las acciones de inmediato y los integrantes de ambos planteles comenzaron a separar a los involucrados para calmar los ánimos. Los que originaron la batahola fueron expulsados.

La violencia no escaló porque ningún otro ex futbolista reaccionó mal, aunque luego de ser dispersado del lugar, Orteman intentó increpar a Montanero para pedirle explicaciones del insólito agarrón. El ex mediocampista de Independiente y Boca Juniors fue frenado a tiempo.

Partido picante entre las leyendas de Barcelona de Guayaquil y Olimpia de Paraguay

Luego del incidente, el uruguayo, conocido por su temperamento, le restó importancia al suceso que empañó los festejos: “Fue un pequeño agarrón y termino ahí. La pica quedó de la final del 90. Pero fue un lindo show, un lindo espectáculo”. De fondo, también hubo espectadores que gritaron: “Ladrones, devuelvan la copa”.

El clima estaba tan caldeado que un segundo encontronazo colmó la paciencia del juez, quien dio por finalizado el partido antes de tiempo porque Fricson George, goleador con tres tantos en el elenco local, se peleó con un rival.

En el evento estuvo presente el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien hizo entrega de una réplica en miniatura de la Copa Libertadores al Barcelona de Guayaquil y entre los protagonistas del partido se encontraron los argentinos Miguel Ángel Brindisi y Gastón Córdoba (campeón con Olimpia en 2002), y ex integrantes del selecciondo paraguayo como el ex arquero Ricardo Mono Tavarelli y Carlos Humberto Paredes.

