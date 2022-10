La sugestiva frase de Quique Setién al recordar su relación con Lionel Messi: “No puedo valorar si me decepcionó”

Quique Setién habló sobre Lionel Messi

Puede que Quique Setién se haya convirtió hace pocos días en el nuevo DT del Villarreal, pero todavía no ha dejado atrás aquel despido del Barça en 2020. Su llegada al Submarino Amarillo representa su primer experiencia tras su dura salida del Camp Nou, donde siempre estuvo bajo la lupa y no logró buenos resultados. Su relación con Lionel Messi no fluyó con naturalidad y terminó marchándose tras el 8-2 ante el Bayern.

Tras su debut con Villarreal, que fue con un 2-2 ante el Hapoel Beer Sheva en la Fecha 5 de la fase de grupos de la Europa League, el ex entrenador blaugrana dio una entrevista a la emisora Cadena SER en la que respondió algunas preguntas sobre su paso por Barcelona y mostró dudas sobre su relación con el astro argentino.

“No merece la pena hablar de Messi. Todo el mundo debe quedarse, igual que yo me voy a quedar, con el Messi que ha sido una atracción permanente durante 14 años. Yo viví 14 años esperando a ver los partidos del Barcelona, para sentarme en la butaca y verlo ahí”, dijo Setién en su diálogo en el programa el Larguero.

Quique Setién habló de su relación con Lionel Messi en el Barcelona.

Inmediatamente, le preguntaron a Quique Setién si sentía que Messi lo había decepcionado y dio una respuesta reveladora: “No puedo valorar eso. Hay cosas que te gustan y otras que no y hay que torear con ellas. Si encima te mete tres goles en cada partido no puedes decir nada. Siempre hay un jugador que te cuesta un poco más y aceptarle como es”.

Por otra parte, Setién explicó por qué cree que no pudo lograr buenos resultados en el Camp Nou. “Cuando llegas a un sitio donde los jugadores llevan 14 años ganándolo todo. Tienen unos hábitos que yo no había vivido nunca. Hay cosas que no puede cambiar porque ya estaban establecidas y no es una situación fácil”, argumentó. No obstante, dejó claro que valora mucho su etapa en el club catalán: “Tuve una experiencia enorme en el Barcelona que me sirvió para aprender. La volvería a vivir sin dudarlo. De todo se aprende, para hacerlo mejor en un futuro”.

Por último, le consultaron a Quique Setién sobre la salida de Unai Emery rumbo a la Premier League a mitad de temporada. “Cada uno es como es, hay que ver las circunstancias. En Lugo venían a por mí y me quedé, estaba a gusto allí. Mis necesidades son mías; los demás, eligen”, comentó.

