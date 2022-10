Los movimientos holgazanes de Gerard Piqué durante un calentamiento que provocaron críticas en Barcelona

El partido de Gerard Piqué ante Villarreal

Aunque solamente estuvo en el campo de juego durante 13 minutos, Gerard Piqué se ha llevado los focos durante el partido que el Barcelona le ganó por 3-0 al Villarreal por la Fecha 10 de la Liga de España. Las gradas del Camp Nou lo recibieron con silbidos cuando hizo su ingreso el campo de juego y, como si fuera poco, se ha viralizado en las redes sociales un video de su calentamiento que provocó muchas críticas.

Piqué, quien es uno de los capitanes del Barça pero esta temporada es mayormente suplente, comenzó en el banco el duelo con el Submarino Amarillo e hizo su ingreso en el minuto 78 en lugar de Jules Koundé. Al pisar el césped, se oyeron silbidos por parte de la hinchada blaugrana, aunque otro sector le dedicó aplausos y cánticos para paliar la crisis.

El experimentado central estaba visiblemente incómodo con la situación, aunque lo peor vino después del partido: en las redes sociales se viralizó un video filmado por un aficionado donde se ve a Piqué en una postura muy holgazana y perezosa a la hora de hacer los ejercicios de calentamiento.

El calentamiento de Gerard Piqué que se hizo viral

Las imágenes muestran a Gerard Piqué muy tranquilo al costado del campo de juego. Incluso, apoyándose en el banderín del córner para ver el encuentro. Primero trabajó con Sergio Busquets y Héctor Bellerín, que entraron en el minuto 70, y después con Raphinha y Dembélé, que entraron en el minuto 75. “Esto es que te la suda todo muchísimo. Inaceptable”, dice la publicación que generó una gran cantidad de comentarios contra el defensor culé.

Mientras se ve cómo sus compañeros realizan varios ejercicios, corren por la banda, se toman su tiempo para la elongación y siguen las instrucciones de uno de los preparadores físicos, la mayor parte se nota a Piqué parado o caminando lentamente, con una actitud muy pasiva.

El duelo ante Villarreal fue su regreso al equipo tras una floja actuación ante el Inter de Milán en la UEFA Champions League y luego de no tener minutos en la caída en el Clásico ante el Real Madrid. En lo que va de la campaña, solamente ha disputado 448 minutos en siete partidos distintos.

Gerard Piqué es mayormente suplente y en el Barcelona buscan que abandone el club antes de terminar su contrato (Foto: REUTERS)

Xavi salió en su defensa por los silbidos en la rueda de prensa posterior al encuentro. “No sé por qué lo pitan. Me importa su comportamiento en el vestuario. Es un ejemplo y está entrenando como el que más. Si estás por el equipo, el equipo se nutre y mejora. Una prueba es la reacción del equipo de todos los jugadores. Hoy estoy contento de ser su entrenador. Juegue o no juegue es un ejemplo en mayúsculas en el vestuario. Ni una mala cara. Es un ejemplo de capitán”, sentenció el DT.

No obstante, la prensa catalana ha informado que Gerard Piqué tiene los días contados en el Barça. El diario SPORT ha apuntado que los directivos quieren “convencer a Piqué de que no agote su contrato con el Barça, que se extiende hasta el 30 de junio del 2024″. El objetivo del club azulgrana es liberar la actual masa salarial y darle salida a Piqué ayudaría a hacerlo. El jugador de 35 años se negó a salir y tampoco aceptó una rebaja de sueldo en el último mercado, pero en la autoridades en el Camp Nou esperan que “recapacite” y decida buscar un desafío más acorde a su situación deportiva actual en las siguientes ventanas de transferencias.

