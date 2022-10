16 frases de Iniesta: por qué Messi es el mejor de todos los tiempos, el pedido a Riquelme y su idolatría por Aimar

El español aseguró que el ex River era su ídolo y Leo el mejor del mundo

Este viernes Andrés Iniesta participó del Líbero vs, el ciclo de entrevistas de TyC Sports, en el que hizo un repaso de su exitosa carrera y analizó el fútbol actual. El ex futbolista del Barcelona que tiene contratado hasta 2023 con el Vissel Kobe de Japón demostró tener varios vínculos con la Argentina, incluso desde antes de debutar como profesional.

El mediocampista de 38 años sorprendió a nombrar a Pablo Aimar como su ídolo de la infancia, pese a que el Payaso no jugó en Barcelona ni en Real Madrid y sí brilló en Valencia: “Me encantaba cuando lo veía jugar, cuando estaba en España. Para los que nos gusta el fútbol siempre ha sido especial verlo jugar”.

Ya en su carrera en el cuadro catalán tuvo la oportunidad de compartir plantel con Juan Román Riquelme, con quien ha entablado una muy buena relación: “Intercambiamos algunos mensajes y hemos mantenido el contacto. Hemos sido compañeros en Barcelona, aunque yo era muy joven, y era especial estar con él en el vestuario y verlo entrenar y jugar”. A tal punto tiene admiración por el que lo eligió junto a otros cuatro ex compañeros con los que le gustaría jugar un fútbol amistoso. Los otros eran Samuel Eto’o, Xavi, Neymar y Sergio Busquets, aunque claro, en la consigna le pidieron que no incluya a Messi.

Con respecto a sus charlas con el actual vicepresidente de Boca Juniors, Iniesta aprovechó para hacerle un pedido: “Me gustaría que me invite a la Bombonera, pues el ambiente que se vive es espectacular”. Además, recordó que viajó a la Argentina solamente en una ocasión, para un amistoso con la selección de España en 2010, y tuvo la oportunidad de conocer el estadio del Xeneize durante un entrenamiento, por lo que aún tiene ganas de verlo colmado de público.

El español se deshizo en elogios hacia Lionel Messi, su ex compañero a quien catalogó como el mejor de todos los tiempos: “Es diferente a todos, es el número uno, hace 10 años y ahora. Lo único que ha hecho es crecer, ser mejor y hacer mejor a los compañeros. Un equipo que tiene a Leo tiene un punto importante para conseguir victorias y títulos”. En este sentido, insistió: “No he visto a nadie hacer las cosas que él hace, es el número uno del mundo”.

Consultado sobre si ve factible una posible vuelta de La Pulga al Camp Nou, dejó una puerta abierta: “Nunca es fácil que vuelva al Barcelona. Que se pueda dar que vuelva, claro que se puede dar, pero no lo sé. Sigue siendo una posibilidad”.

Por otro lado, eligió a Roger Federer, Michael Jordan y Diego Maradona como los tres personajes con los que le encantaría comer un asado y recordó cómo fue su único encuentro con el astro argentino: “Cuando Maradona vino al Barcelona a un entrenamiento lo pude saludar, pero no fue un encuentro muy largo”. Justamente se lamentó por no haber podido coincidir nuevamente con él para poder dialogar por más tiempo: “Hablar de Maradona es palabras mayores. Lo he visto en videos y fue algo estratosférico”.

Andrés Iniesta junto a Lionel Messi y Xavi Hernández en 2011 (Reuters)

Otras definiciones de Andrés Iniesta

Mundial de Qatar 2022

“Argentina es una de las candidatas, es un grandísimo equipo con jugadores con experiencia, con jóvenes, con algunos importantes en sus equipos y diría que está en un gran momento por el título que consiguieron. Argentina siempre es una de las favoritas y si en el equipo está Leo, lo das descontado”.

“Si Leo consigue la Copa del Mundo me alegraría porque sería una bonita guinda para él y para la selección argentina”.

“Brasil puede ser candidato perfectamente, España también y vamos a ver Francia que creo que puede estar ahí”.

Sus comienzos

De pequeño era hincha del Barcelona y del Albacete, que es de donde soy. Pero un día el Barcelona le metió 7 al Albacete y me enfadé y hay un tiempo en donde estaba un poco confuso (se hizo seguidor del Real Madrid). Al final caí en Barcelona que es donde tenía que estar.

Sus recuerdos en el Barcelona

“Van Gaal me dio la alternativa de estar en el primer equipo. Guardiola llegó en un momento de mi carrera donde estaba consiguiendo madurez futbolística y me dio confianza total para realizar mi juego. Con Luis Enrique también. Con Frank Rijkaard no fue el entrenador con el que tuve más feeling, pero aprendí muchas cosas”.

“Ese Barcelona (de Guardiola) no sólo fue por los títulos, sino por la forma de hacerlo y eso va más allá de ganar o perder. En esa época disfruté del fútbol como no lo había hecho nunca. Fue por el equipo, por el entrenador y por cómo hicimos las cosas y creo que lo que consiguió ese equipo es algo que no había ocurrido nunca a nivel de juego. De cómo hacer las cosas con el balón, la velocidad con el balón, la presión y ese dominio no se habían visto tanto. Considero que esa generación evidentemente tuvo un vuelco en los grandes equipos”

“El Iniestazo (su gol sobre la hora al Chelsea en la semifinal 2008) es un momento de todos que no se lo puede atribuir uno. Sí es cierto que ese gol te permite jugar la final de la Champions y ganarla”.

El Balón de Oro

“He estado nominado, he estado ahí y me hubiese gustado ganarlo. Pero no es algo que tenga guardado ni mucho menos”.

Su problema de depresión

“Esas situaciones se superan con los tuyos, pidiendo ayuda a profesionales y a partir de ahí confiando en que todo siga bien. Es cierto que la sociedad hace complicado que uno pueda expresar ciertas cosas y en ese sentido creo que todo está mejorando”.

