Control mágico, caño, premio MVP y nuevo contrato: el debut soñado de Alejandro Garnacho como titular en el Manchester United

Desde que ha comenzado a asomar en el primer equipo del Manchester United, el argentino Alejandro Garnacho dio muestras de su gran potencial. Y este jueves, en la victoria por 3-0 ante el FC Sheriff Tiraspol por la Fecha 5 de la fase de grupos de la UEFA Europa League, el atacante de solamente 18 años volvió a confirmarlo con una gran actuación en lo que fue su debut como titular para los Diablos Rojos.

Garnacho apareció por primera vez en un once inicial del Manchester United. El DT neerlandés Erik ten Hag, quien ya le había dado minutos en esta competición europea, decidió ponerlo de arranque ante Sheriff para que conforme el ataque junto a dos figuras como el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Antony. El joven atacante argentino no desaprovechó su chance de mostrarse en Old Trafford.

Se ubicó en la banda izquierda y desde allí se transformó en un dolor de cabeza para la defensa del equipo de Moldavia, siendo el jugador del partido que más faltas recibió (4), además de ser también el que más regates completó (3) y el que más duelos individuales ganó (7). Quizás el rival no era el más exigente, pero no era una prueba sencilla para un Garnacho que recién da sus primeros pasos como profesional.

Alejandro Garnacho jugó su primer partido como titular en el Manchester United (Foto: AP)

Cada intervención suya, hizo levantar de sus asientos a los espectadores. El brasileño Renan Guedes fue quien tuvo que marcarlo y lo sufrió en cada intervención. Hizo un caño, varias gambetas, un control de lujo y casi anota un gol tras una jugada elaborada en un tiro de esquina. Fue realmente imparable hasta que Erik ten Hag decidió reemplazarlo por Donny van de Beek en el minuto 79.

Todo eso hizo que fuera elegido como el MVP por los hinchas del United al término del encuentro. También recibió elogios de una leyenda de los Diablos Rojos como Paul Scholes, quien lo comparó con CR7 en sus inicios. “El público ama el entretenimiento y Garnacho fue realmente entretenido. Casi como un Cristiano Ronaldo a esa edad. Lo que hace es impredecible. Su actuación fue emocionante y realmente es alguien que busca ganarse un futuro”, dijo el ex futbolista.

Alejandro Garnacho fue elegido el jugador del partido ante el FC Sheriff Tiraspol por los hinchas del Manchester United.

En el Manchester United son conscientes de que Alejandro Garnacho es un diamante en bruto, que puede transformarse en uno de los mejores jugadores del mundo si entra en la rotación del primer equipo, por lo que la intención del club inglés es ampliar su contrato. Según informó el gurú de las transferencias Fabrizio Romano, las negociaciones ya llevan un mes y el United planea ofrecerle un contrato de cinco años para asegurarse que el atacante argentino se quedará en Old Trafford.

