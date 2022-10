Máxima tensión en la NBA: la disputa de un rebote terminó en una batalla campal en el duelo entre Miami Heat y Toronto Raptors

Caleb Martin y Christian Koloko tuvieron un encontronazo en el partido entre Miami Heat vs Toronto Raptors y casi terminan a las trompadas

El estadio FTX Arena de Miami Heat casi se convierte en un ring de boxeo luego de un fuerte cruce entre el jugador local Caleb Martin y Christian Koloko, de Toronto Raptors, quienes terminaron protagonizando una gresca generalizada en la cancha tras una acción de juego.

Promediaba el tercer cuarto cuanto Koloko tomó un rebote ofensivo tras un lanzamiento fallido de Pascal Siakam a pesar de que Martin intentaba bloquearlo. Ambos basquetbolistas quedaron enredados con las piernas y terminó con el hombre de los Raptors en el suelo. Su rival del Heat lo fue a buscar al piso y, al quedar nuevamente cara a cara, lo derribó con un tackle.

El pivote de los Raptors, Christian Koloko, vuelca la pelota (Eric Bolte-USA TODAY Sports)

Koloko y Martin terminaron cayendo pesadamente contra la primera fila de butacas, donde había espectadores sentados. Algunos trataron de escapar de la trifulca, ya que se sumaron más jugadores mientras los árbitros y agentes de seguridad privada intentaban separar a los alterados protagonistas.

Afortunadamente, no hubo que lamentar incidentes mayores y no hubo golpes de puño, lo que hubiese provocado un verdadero escándalo y una batalla campal de gran escala. La decisión de los árbitros fue la de expulsar a los violentos de la cancha, pese a que a Koloko no le gustó para nada la sanción: “Me defendí y me expulsaron. Eso fue lo que pasó”, contestó el pivote camerunés de 2.16 metros de altura.

Más allá del incidente, el partido terminó siendo apasionante y Miami se quedó con la victoria como local por 112 a 109. Jimmy Butler fue el máximo anotador en el ganador con 24 puntos, seguido de Max Strus, con 20 y Kyle Lowry, quien marcó 17 unidades.

Por el lado de los Raptors, Paskal Siakam y Gary Trent Jr. aportaron 23 puntos y Precious Achiuwa colaboró con 18 tantos y 11 rebotes.

En otros resultados destacados, Dallas Mavericks, sin Facundo Campazzo, aplastó 137-96 a Memphis Grizzlies con una tarea sobresaliente del esloveno Luka Doncic, autor de 32 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes.

Magia en el aire. Luka Doncic en acción ante los Memphis Grizzlies (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

En tanto, Boston Celtics continúa invicto en la Conferencia Este al batir en un duelo parejo a Orlando Magic (126-120) con 40 puntos de su estrella, Jason Tatum. Milwaukee Bucks, con 44 tantos de Giannis Antetokounmpo, derrotó 125-105 a Houston Rockets y también lidera su división cuando apenas se llevan disputadas un par de fechas.

