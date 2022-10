Luca Vildoza brilló en su debut en el Estrella Roja: sus puntos y la jugada que asombró a los relatores

El basquetbolista de la Selección Argentina anotó 10 puntos

Luca Vildoza debutó este viernes en el Estrella Roja de Belgrano y, a pesar de la derrota por 56-72 ante Real Madrid, se dio el lujo de enfrentarse a su compatriota Gabriel Deck con el agregado de sumar 10 puntos que inflan la confianza del argentino, tras un paso minado por las lesiones en la NBA.

El exbase de New York Knicks y Milwaukee Bucks ya daba cuenta que había entrado con la mano caliente desde el inicio del duelo por la cuarta fecha de la Euroliga de básquet. A los 3 minutos del segundo cuarto, remontó la cancha para estampar, salto mediante, un triple que le dio vida a su equipo. Medio minuto después, otra canasta a distancia acercó a sus compañeros en un marcador que, a esa altura, marcaba derrota por siete puntos (28-35).

Llegó el final del primer tiempo, pero Vildoza aún tenía jugadas guardadas en su repertorio. Con una finta y un giro, se sacó de encima a Walter Tavares y embocó un doble para acrecentar su cuenta personal a los 6 minutos del tercer cuarto. “Se juega al ritmo de Vildoza, que lo hace maravillosamente”, exclamó el relator español sobre su asombrosa jugada. Al término de ese parcial, tuvo una ayuda ajena. Encaró la pintura y tiró, pero un tapón ilegal le convalidó la conversión antes de tiempo.

Luca Vildoza cerró la noche con 10 puntos en el Estrella Roja de Belgrado

El primer argentino en jugar en este club serbio sorprendió en su debut al convertirse en el segundo máximo anotador del equipo detrás del ghanés Ben Bentil (17) con 10 puntos (2/7 en dobles; 3/6 en triples; 0/1 en libres). Además, logró 1 rebote, 4 asistencias, 2 robos y 4 pérdidas en 17:21 minutos de juego.

El ex hombre de Quilmes de Mar del Plata oficializó su llegada al Estrella Roja a mediados de octubre por dos temporadas en un fichaje que despertó polémica en el Baskonia, su último club antes de recalar en la NBA, que alegó que bloquearía la incorporación porque tenía una cláusula a su favor desde que él había firmado su rescisión para irse a los Knicks.

“Baskonia es titular de los derechos del jugador fuera de la NBA”, firmó el comunicado que difundió la institución y advirtió que iba a recurrir a la Justicia de no recibir la compensación solicitada. A esto, Vildoza declaró que ya había abonado tiempo atrás una cláusula de dos millones de euros y ya no le debía nada. “Hubo un desacuerdo. El club fue muy importante para mi formación pero lo cierto es que ahora no se pudo dar lo de regresar. Quién sabe si en el futuro cambian las cosas”, manifestó el basquetbolista de 1,91 de estatura en charla con el sitio AS de España.

Ese alejamiento del Baskonia para emigrar a la Gran Manzana estuvo conflictuado por las lesiones. Nunca pudo debutar en la franquicia americana y en octubre de 2021 debió someterse a una cirugía por un sobrehueso en su pie derecho.

Luca Vildoza es el primer argentino es jugar en el Estrella Roja de Belgrado

“Todo comenzó por una sesamoiditis, un hueso que está debajo del dedo gordo del pie. Me lo había golpeado en Baskonia y se terminó calcificando más de la cuenta. Después me dolía mucho la parte de atrás del pie, en la inserción entre el tendón de Aquiles y el calcáneo, que es el hueso del talón. Ahí tenía un sobrehueso y decidieron terminar limándolo para que no haya tanta compresión del tendón. Al final el pie estaba inmovilizado”, contaría más tarde en al diario marplatense 0223.

Debido a esto, no llegó en su plenitud a la NBA, solo pudo entrenarse en algunas ocasiones con el equipo, únicamente sumó 13 minutos entre dos partidos de la Summer League y tampoco llegó al 100% a los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Argentina.

Sin debutar en la plantilla mayor, debió emigrar a los Bucks. Allí, fue el único jugador de la historia en jugar los playoffs sin haber tenido minutos en la temporada regular. Jugó siete encuentros, pero fue cortado en julio y recontratado con un contrato diferente por un salario mínimo. La inestabilidad del vínculo (Milwaukee recién confirmaría si se quedaba definitivamente con él en 2023) lo hizo cambiar de horizontes.

Fue la cuarta derrota consecutiva del Estrella Roja en igualdad de presentaciones por la Euroliga

Ya en la entidad europea, el duelo que marcó su estreno también fue el mismo en que la figura de los Merengues, Gabriel Deck, cerró como el segundo máximo anotador del mayor campeón del certamen (10) con 12 puntos, uno menos que el bosnio Džanan Musa. El alero marcó 3/4 en dobles y 2/2 en triples sumado a 8 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 3 pérdidas en 24:34 minutos de juego.

Con esta victoria, el Real Madrid llegó a su segundo triunfo en cuatro presentaciones, pero está lejos de los líderes con pleno absoluto de partidos ganados, Fenerbahce y Olympiacos. Del otro lado, el Estrella Roja no levanta cabeza. Perdió sus cuatro enfrentamientos y está último junto al Bayern Múnich.

