El detalle en el contrato de Facundo Campazzo con Dallas Mavericks que pone en riesgo su futuro en la NBA

Si hay algo que no se le puede decir a Facundo Campazzo es que no tiene paciencia. Después de dos años con los Denver Nuggets, la franquicia decidió no ofrecerle una renovación y el futuro del cordobés en la NBA fue una incógnita hasta que, tras meses de espera, llegó una oferta de último momento para sumarse a los Dallas Mavericks.

Fue justamente la franquicia que tiene a su amigo Luka Doncic como estrella la que le hizo una oferta a horas del comienzo oficial de la temporada 2022-2023. El base argentino firmó un contrato de un año de extensión que para los jugadores con dos años de experiencia en la NBA, el mínimo ronda los dos millones de dólares. Pero en las últimas horas, apareció un detalle poco alentador para el ex Real Madrid.

Según publicó el periodista Tim MacMahon de la cadena ESPN y que sigue el día a día de las novedades de los Mavericks, explicó que el vínculo entre Campazzo y Dallas no está garantizado. ¿Qué indica este detalle del contrato? La franquicia puede elegir prescindir de los servicios de Facundo dentro de un periodo de tiempo en el que los Mavs le pagarían la parte proporcional al mismo.

“Según las fuentes, el contrato de un año recién firmado del nuevo base de los Mavs, Facundo Campazzo, no está garantizado. Dallas agregó a un manejador de pelota veterano, y un amigo de Luka Doncic, pero mantuvo la flexibilidad con el puesto final en la lista”, escribió el especialista.

La fecha clave para conocer si el equipo que tiene como entrenador al legendario base Jason Kidd elegirá mantener en su plantilla a Campazzo será el 10 de enero de 2023. Ese día, todos los jugadores que estén bajo contrato en la NBA tienen garantizado completar la campaña con la franquicia hasta el final de la temporada.

Con esta decisión, Dallas se reserva la posibilidad de ver en los entrenamientos y en la cancha al argentino y decir, en un futuro próximo, si desea que el cordobés sea el jugador número 15 del roster o buscará nuevos caminos. Hay que destacar que, a pesar que la liga se puso en marcha, son varios los bases veteranos y de suma experiencia que todavía no tienen equipo. Entre los nombres más importantes están los de Isaiah Thomas, Avery Bradley, Eric Bledsoe, Kris Dunn y Rajon Rondo, quien supo ser campeón de la NBA con los Boston Celtics y que fue parte del plantel de Los Ángeles Lakers que se coronó como el mejor equipo en la temporada que se reanudó en la burbuja de Orlando en plena pandemia.

El otro apellido que sobresale del resto es el de Kemba Walker, otro base con pasado en Boston y que, luego de ser traspasado de los New York Knicks a Detroit, los Pistons lo cortaron para que el experimentado jugador resuelva su futuro con otro equipo.

Doncic vs Booker, en un duelo entre dos de los mejores bases de la NBA

El estreno para Dallas no fue el mejor. En su visita a Phoenix, cayeron contra los Suns por 107-105 después de tener una ventaja de 22 puntos después de los dos primeros cuartos de juego. El recién llegado Damion Lee fue pieza fundamental para la remontada y autor del tiro ganador a falta de 10 segundos para el cierre. De esta manera, la franquicia de Arizona se tomó revancha de la derrota en el juego 7 en las semifinales de la Conferencia Oeste de la última temporada.

Doncic fue el mejor en los Mavericks con 35 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias; mientras que en el ganador, lo más destacado fue para las dos estrellas de los Suns: Devin Booker (28 puntos y 9 asistencias) y Deandre Ayton (18 puntos y 10 rebotes).

