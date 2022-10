Checo Pérez demostró su habilidad con el balón y desató las reacciones en redes sociales

Checo Pérez y Max Verstappen compartieron una breve sesión de freestyle con el atleta japonés Kotaro Tokuda (Foto: Twitter/@redbullracing)

La temporada 2022 de la Fórmula 1 ya se encuentra muy cerca de su recta final y la mayoría de los equipos ya está en Japón. Sergio Pérez y el equipo de Red Bull no son la excepción. De hecho, en redes sociales se difundió el momento en que el originario de Guadalajara, Jalisco, demostró sus cualidades como futbolista en las calles del archipiélago y desató las reacciones en redes sociales, donde diversos usuarios insinuaron su convocatoria con la Selección Mexicana.

Por medio de la cuenta verificada de Red Bull Racing se dio a conocer un video donde Checo y Max Verstappen compartieron un momento de esparcimiento con el freestyler japonés Kotaro Tokuda El nipón tuvo la iniciativa de comenzar el reto donde pasó el balón de futbol a los pilotos después de dominarlo. El perdedor fue el personaje que lo dejó caer al suelo.

Tokuda levantó el esférico del suelo y después de dominarlo en un par de ocasiones lo pasó al mexicano. Checo recibió con el muslo y lo regresó con la misma extremidad al japonés, quien cedió de primera intención al neerlandés. Los siguientes pases entre los jugadores fueron con la cabeza, pero no fue sino hasta que Max Verstappen erró en su recepción y lo tiró al suelo cuando finalizó el juego.

Checo Pérez, Max Verstappen y Tokura finalizaron el momento con un abrazo y estrechándose las manos, pero el impacto del video trascendió en las redes sociales. Los seguidores y admiradores del mexicano destacaron su habilidad a la hora de controlar el balón e, incluso, hicieron sátira cuando se mofaron de algunos seleccionados nacionales al hacer comparaciones, al tiempo que lo postularon como un candidato para formar parte del combinado tricolor.

“Existe algo que no haga bien el viejo sabroso”, “No entiendo por qué el Tata no lo ha convocado”, “Aquí Checo ha hecho más por México que Funes Mori”, “Sí le anda ganando la convocatoria a Antuna”, “Se ve que Checo sí juega futbol. El inclinarse y subir la mano izquierda cada que toca el balón es algo muy de futbolistas” y “En un universo alterno Checo inició su carrera futbolística en el América, juega en algún club grande de Europa y ha sido convocado para el Mundial”, fueron algunos comentarios en Twitter.

