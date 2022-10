Medio británico respondió a Checo Pérez tras indirecta del piloto: “No es por tu nacionalidad”

Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Singapur, su segunda victoria en la temporada 2022 de la Fórmula 1. Foto: REUTERS/Caroline Chia

El medio británico especializado en automovilismo The Race, respondió de manera directa a las declaraciones del mexicano Sergio Pérez, quien tras haber conseguido la victoria en el Gran Premio de Singapur acusó que la prensa que da cobertura al deporte en ocasiones exagera cierto hechos que no corresponden con la magnitud de los sucedido. Además, el mexicano lanzó que una de las posibilidades es su nacionalidad como motivo.

Ante ello, el sitio web publicó una nota firmada por Scott Mitchell-Malm en la que asegura que las críticas al piloto de Red Bull Racing responden directamente al rendimiento a bordo del RB18 y a su papel como integrante en la escudería protagonista de la temporada 2022 de la Fórmula 1. No obstante, el medio ha hecho comparaciones de Pérez con los proyectos fallidos de Pierre Gasly y Alexander Albon, quienes ocuparon fugazmente uno de los asiento del equipo.

“Pérez no tiene un historial de una relación tensa con los medios de F1, por lo que algo se le ha metido debajo de la piel en las últimas semanas para que haga referencia específica a esto, y para incluir su nacionalidad en él.

“Bien puede disputar las críticas más intensas que ha recibido, pero cualquier escrutinio de Pérez no se basa en la nacionalidad. Tiene sus raíces en el hecho de que está conduciendo para el equipo que está listo para ganar ambos campeonatos. Viene con el territorio, solo preguntarle a Alex Albon y Pierre Gasly”, redactó Mitchell-Malm.

Respuesta de "The Race" ante indirecta del mexicano Sergio "Checo" Pérez. Foto: the-race.com

La realidad es que actualmente, Checo compite por el subcampeonato contra el monegasco Charles Leclerc de Ferrari a cinco Grandes Premios del final. Un hecho que podría significa el 1-2 en el Campeonato de Pilotos con Verstappen nuevamente como el campeón. Además, si nada extraordinario sucede, los de Milton Keynes se consagrarán como el Constructor campeón, un título que no consiguen desde 2013 con Vettel y Weber en sus monoplazas.

Es cierto que Pérez no acostumbra hacer este tipo de declaraciones en referencia directa con los que aparece en la prensa. No obstante, no es la primera vez que los señalamientos sobre el mexicano son crudos. Incluso, previo a la carrera en el circuito de Marina Bay, uno de los especialistas en la categoría más reconocidos de Latinoamérica expuso una serie de publicaciones tendenciosas por parte de The Race en contra del piloto.

“Nada nuevo bajo el sol. Así es la Fórmula 1 real. La campaña de ‘golpeteo’ de @wearetherace contra Checo Pérez rumbo al Gran Premio de Singapur fue directa. Y nadie de Red Bull Racing dijo algo. No es la primera vez y Checo suele engallarse ante esas ‘calentaditas’”, comentó Luis Manuel Chacho López y acompañó con una serie de imágenes sobre las publicaciones del medio británico.

"Red Bull tiene un problema creciente con Pérez. No le duele demasiado ahora, pero tiene que ser una preocupación para el futuro si la situación actual continúa. Nuestro video explora lo que está pasando". Foto: @wearetherace

Prensa tendenciosa en F1

La situación entre medios de comunicación, especialmente los británicos y algunos otros europeos con pilotos hispanohablantes, no es nueva. Incluso en esta misma temporada la prensa protagonizó un polémico episodio que valió la fuerte crítica de el dos veces campeón mundial, Fernando Alonso. Y es que el español sostuvo que hay un trato diferente por parte de la prensa internacional cuando se habla y escribe sobre Pérez, Carlos Sainz Jr y por supuesto, de él.

“Nos han dicho muchas cosas a Sergio Pérez, a Carlos Sainz o a mí. Pero si se lo dices a un piloto latino, todo es un poco más de broma. Cuando se lo dices a otros, es un tema más serio”, dijo Alonso cuando sus declaraciones hechas durante la disputa del Gran Premio de Bélgica en las que llamó idiota a Lewis Hamilton fueron retomadas con gran revuelo en los medios ingleses.

En aquella carrera, el piloto de Mercedes ocasionó un impacto entre monoplazas luego de invadir la trazada del español que, insultó por radio a Hamilton y cuestionó su manera de actuar. Un situación común cuando los competidores se ven involucrados en este tipo de eventualidades. Posteriormente el bicampeón ofreció disculpas y el hecho entre pilotos no pasó a más.

