¿Un anticipo del Mundial? Dinamarca venció 2-0 a Francia por la Nations League

Francia, campeona defensora de la Liga de las Naciones de la UEFA, perdió este domingo por 2-0 ante Dinamarca en su último partido del Grupo 1, pero salvó su puesto en la máxima categoría de la competencia. El equipo de Didier Deschamps, que se enfrentará con los daneses en el Grupo D del Mundial de Qatar 2022 en noviembre, terminó tercero en su zona con cinco puntos en seis partidos después de que Kasper Dolberg y Andreas Skov Olsen marcaran los goles de los anfitriones en el primer tiempo.

Les Bleus, campeones en Rusia 2018, no contó con varios titulares lesionados como Paul Pogba, Karim Benzema y Hugo Lloris, y estuvo muy lejos de su mejor nivel. El entrenador deberá cruzar los dedos para que dichas piezas claves de su sistema se recuperen para la máxima cita del fútbol. “Tuvimos muchas oportunidades, pero no fuimos lo suficientemente agresivos y cometimos varios errores técnicos. Teníamos un equipo joven y no tiene la experiencia de un alto nivel”, explicó Deschamps frente a los micrófonos.

Y agregó al respecto: “No estoy preocupado por el Mundial, porque recuperaremos a tiempo a la mayoría de nuestros jugadores lesionados. Sin embargo, no pensamos que seamos más fuertes que los demás y sabemos que va a ser una gran lucha”.

Preocupación en Francia, que ganó un solo partido de los seis que disputó en la Nations League (Foto: Reuters)

Kylian Mbappé tuvo un disparo atajado por Kasper Schmeichel, mientras que Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga dominaron el centro del campo cuando Francia fue superior en los primeros compases de un animado partido. Sin embargo, los anfitriones abrieron el marcador en el minuto 34 cuando Dolberg aprovechó un centro perfecto de Christian Eriksen, actualmente en el Manchester United.

Pocas jugadas tardó Dinamarca en estirar la diferencia: una volea de Skov Olsen desde fuera del área estampó el 2-0 para los locales. Francia tuvo problemas para manejar el ritmo de su rival e intentó descontar tras el descanso. Pero Schmeichel nuevamente apareció en escena para tapar otro remate de Mbappé en un rápido contraataque.

Francia careció de estabilidad defensiva con Raphael Varane en el banquillo, ya que Deschamps trató de preservar a otros jugadores clave en medio de un calendario apretado. Antoine Griezmann y Olivier Giroud también fueron sustituidos en la segunda parte, ya que con la derrota de Austria en Croacia, Les Bleus no tenían nada que ganar ni perder.

AUSTRIA 1 - CROACIA 3

En una UEFA Nations League con muchas sorpresas, Croacia vuelve a tomar fuerza cerca de un Mundial y ganó el Grupo A1 luego de derrotar por 3-1 a Austria, que descendió a la Zona B. Con goles de Dejan Lovren, Luka Modric, Marko Livaja, y el descuento de Christoph Baumgartner, los dirigidos por Zlatko Dalic son los segundos clasificados a la siguiente fase del certamen junto a Países Bajos.

PAÍSES BAJOS 1 - 0 BÉLGICA

Amsterdam fue testigo de la definición del Grupo A4 que tenía a Países Bajos y Bélgica como protagonistas. Al cuadro naranja le servía el empate y supo aguantar los enviones de la visita que contó con el talento de Kevin De Bruyne y Eden Hazard desde el arranque. Sin embargo, un gol de Virgil van Dijk a 15 minutos del final fue la ventaja suficiente para cerrar una gran campaña del equipo de Louis van Gaal, que cosechó cinco victorias y un empate para clasificar a las semifinales de la Nations League.

GALES 0 - 1 POLONIA

Polonia, rival de Argentina en la próxima Copa del Mundo de Qatar, cerró su participación en el Grupo A4 de la Nations League con una victoria como visitante frente a Gales, que descendió a pocos meses de haber clasificado a la máxima cita del fútbol. Más allá de contar con Robert Lewandowski durante la totalidad del partido, fue su dupla de ataque Karol Swiderski quien marcó a los 57′ y cosechar los tres puntos. Los dirigidos por Czeslaw Michniewicz cerraron la fase de grupos con 7 puntos, muy por detrás de Países Bajos y Bélgica.

LUXEMBURGO 1 - 0 LITUANIA

ISLAS FEROE 2 - 1 TURQUÍA

ESLOVAQUIA 1 - 1 BIELORRUSIA

AZERBAIYÁN 3 - 0 KASAJISTÁN

MOLDAVIA 2 - 0 LIECHTENSTEIN

ANDORRA 1 - 1 LETONIA

