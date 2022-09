Mauro Icardi habló de los rumores de separación con Wanda Nara y expresó su deseo de volver a ser padre

Icardi desmintio su supuesta nueva separación de Wanda Nara

La vida de Mauro Icardi sufrió un cambio de rumbo en las últimas semanas. Después de un par de años en el PSG, la llegada del nuevo entrenador Christophe Galtier provocó la salida del atacante argentino del conjunto parisino. Después de varios intentos por desprenderse del rosarino, el Galatasaray puso sus ojos en él y lo sumó para jugar la Superliga turca.

Pero más allá de su presente futbolístico, Icardi volvió a estar en el centro de la escena luego de un mensaje que publicó Wanda Nara por algunos minutos y que luego borró en sus redes sociales. La imagen en cuestión replicaba algunas predicciones del horóscopo para distintos signos del zodíaco. “¿Cómo terminarás este 2022? Sagitario: soltera”, se lee en la foto que replicó su hermana de Zaira.

Frente a los rumores de una supuesta nueva separación, el atacante tomó su cuenta y respondió una pregunta sobre su relación. “¿Estás separado de Wanda?”, le preguntó un usuario. A lo que Icardi respondió: “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”, fue lo primero que comenzó a escribir en una historia de su cuenta de Instagram el jugador.

“Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos le vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan. Te amo, Wanda Nara”, describió Icardi.

Acto seguido, el ex delantero de Inter de Milán contestó una consulta sobre su deseo renovado de volver a ser padre junto a su esposa. “¿Tenés ganas de que llegue el varón?”, le preguntaron. ¿Qué respondió el goleador? “Pronto” escribió y tagueó a Wanda junto a un emoji de un bebé.

Antes de publicar estas respuestas en sus redes, el futbolista del Galatasaray había subido una foto del look de su esposa con un catsuit animal print que lució en el programa ¿Quién es la Máscara? que conduce Natalia Oreiro justo en el momento que su pareja contestó la pregunta sobre su futura soltería. Al mismo tiempo, Icardi le dejó un piropo virtual: “Mi cheetah hermosa”. Al día siguiente, compartió un collage de fotografías románticas y escribió: “Los mejores besos de mi vida”.

Hace una semana, Icardi tuvo su esperado estreno en el fútbol de Turquía. Ingresó al campo de juego con media hora por jugarse en reemplazo de Bafetimbi Gomis y cerca del final del partido forzó el tanto del triunfo de su equipo, que venció 2-1 al Konyaspor por la fecha 7 de la Superliga.

