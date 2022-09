Las confesiones de Julián Álvarez: qué se llevó para no extrañar y los jugadores que más lo sorprendieron

Julián Álvarez confesó quiénes lo sorprendieron en el Manchester City

Julián Álvarez sigue dando pasos agigantados en su carrera. Tras brillar en River Plate y ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para defender la camiseta de Argentina, el oriundo de Calchín se convirtió en la gran apuesta del Manchester City en la pasada ventana de transferencias.

Luego de sus primeras semanas como Ciudadano, y antes de sumarse a la gira por Estados Unidos de la Selección, la Araña grabó un video para las redes sociales del club inglés en las que brindó algunas confesiones, como qué se llevó para no extrañar, los jugadores que más lo sorprendieron, su vínculo con Pep Guardiola y cómo es la competencia interna.

“Estoy contento, mucha gente en el club me ha tratado bien. Manchester me pareció una ciudad muy linda, tranquila. Estoy con mi familia y de a poco fui conociendo la ciudad. Lo que he visto hasta ahora me ha gustado”, comenzó su relato. Aunque rápidamente añadió. “Me traje el mate y alfajores. Esas cosas. No sabía con lo que me iba a encontrar. Un mundo nuevo para mi venir a Europa. Solo había jugado con Argentina. Me trataron bien, eso me sorprendió. Estoy contento y cómodo”.

Álvarez develó que sus primeras prácticas en el City se mantuvo cerca de Rodri y Bernando Silva, ya que ambos hablan español. “Me ayudaron bastante. Me guiaron y me dieron consejos, conocen el club”, esbozó. El otro que siguió de cerca sus pasos fue el entrenador Pep Guardiola: “En este tiempo me ayudó mucho en la adaptación, me da consejos. Siempre me está corrigiendo algo. Y yo siempre estoy a predisposición para lo que desee y aprendiendo cosas. Estoy feliz por cómo me trató todo el cuerpo técnico”.

Pep Guardiola, pendiente de Julián Álvarez

Con respecto a sus sensaciones en los entrenamientos, contó qué futbolistas fueron los que más lo sorprendieron: “Hay muchos jugadores, todos juegan muy bien, con mucha calidad y jerarquía. Los primeros días le contaba a mi familia que me había sorprendido (İlkay) Gündoğan y Kevin (De Bruyne), por los controles y los movimientos en espacios reducidos. Jugar con los mejores jugadores del mundo, ahora en el City y antes en la Selección, se aprende mucho, no solo mirando, sino también compartiendo el campo de juego”.

“En todos los equipos existe competencia interna, sana. Siempre es bueno competir contra los mejores del mundo, los mejores en tu posición. Se aprende, se crece mucho. Estoy acá dispuesto a dar esas cosas”, soltó Julián, quien comparte la zona ofensiva con futbolistas como Erling Haaland, Riyad Mahrez o Jack Grealish. “Lo principal era estar a la altura, porque no sabía con lo que me iba a encontrar. Quiero estar a disposición para ser alternativa y poder ayudar al equipo. Y ganar todos los títulos posibles”, concluyó.

Otras frases destacadas de Julián Álvarez:

“Hay mucha jerarquía, es más estudiado. Analizan mucho a los rivales. Pero en lo físico me sentí bien, me adapte rapido. En lo futbolístico también, me costó los primeros días hasta que supe cómo era acá”.

“Contento en lo personal porque fue mi primer partido oficial y mi primer gol. Pero lo amargó el resultado porque queríamos ganar para arrancar bien la temporada”.

