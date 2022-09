El retiro espiritual de Ibrahimovic para recuperarse de su grave lesión: viaje en helicóptero y vida en las montañas

El delantero sueco viajó a las montañas para seguir con su recuperación de la lesión en su rodilla

Zlatan Ibrahimovc es uno de los grandes goleadores de las últimas décadas. Próximo a cumplir 41 años, el sueco viene de sufrir una grave lesión que lo mantiene fuera de las canchas sin poder ver acción con la camiseta del Milan en Italia.

Mientras continúa con sus trabajos de recuperación luego de la operación en su rodilla izquierda, el delantero tomó una drástica decisión. Se subió a un helicóptero con destino desconocido hasta llegar a una zona montañosa. Así lo mostró a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Con una música de la película Gladiador como parte de la edición, Ibra armó un resumen de imágenes en la que se lo puede ver viajando a un lugar solitario en el que se alojó en una cabaña. Otra de las postales que difundió es descansando en unas literales y, acto seguido, ejercitándose con el torso desnudo. Para finalizar, Zlatan eligió mostrar cómo se cocina en plena montaña con una olla al fuego.

El delantero sueco viajó a una cabaña para seguir con su recuperación

Hay que recordar que en el final de la pasada temporada, justo antes de la consagración del Milan como campeón de la Serie A después de 11 años, fue el propio Ibrahimovic el que contó el calvario que tuvo que atravesar por los problemas físicos que lo aquejan desde hace un tiempo.

“Durante los últimos 6 meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado hinchada durante 6 meses. Solo he podido entrenar con el equipo 10 veces en los últimos 6 meses. Me han puesto más de 20 inyecciones en 6 meses. He vaciado la rodilla una vez a la semana durante 6 meses. Analgésicos todos los días durante 6 meses. Casi no dormí durante 6 meses debido al dolor. Nunca había sufrido tanto dentro y fuera del campo”, escribió en sus redes sociales.

Más allá de su situación, el ex capitán del seleccionado de Suecia no tiene en mente retirarse. Renovó por un año su contrato con el Rossonero hasta junio de 2023 con la intención de seguir en carrera. Hace pocos días, en una entrevista que le concedió a La Gazzetta dello Sport dio detalles de cómo evoluciona de su lesión. “Volveré pronto. No me retiraré, volveré y no me rendiré. Cuando vuelva me haré notar, voy a volver de manera violenta”, dijo el atacante con su clásica mirada.

Ibrahimovic prendió el fuego para cocinar en las montañas

En mayo, el Milán AC comunicó que a Zlatan se le realizó una artroscopia en la rodilla que ya tenía programa e indicó que el tiempo de recuperación sería de entre siete y ocho meses. En ese sentido, todo indicaría que el sueco estaría para volver luego del Mundial en Qatar, o sea, con el regreso de las competiciones en Europa para principios de 2023.

