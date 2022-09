La fiebre por Lewandowski en Polonia: el apodo por el que lo llaman, el furor por su presente en el Barcelona y el escepticismo de cara al Mundial

El polaco Robert Lewandowski convirtió cuatro goles en tres partidos en La Liga española REUTERS/Marcelo Del Pozo

La aparición de nuevas redes sociales y la ampliación de los canales de televisión que transmiten la Liga Española son dos de las características que ilustran lo que está ocurriendo con los hinchas polacos desde la llegada del goleador Robert Lewandowski –considerado como el mejor futbolista de la historia del país- al Barcelona, si bien reina el escepticismo respecto a lo que la selección puede generar en el próximo Mundial de Qatar, en el que coincidirá en el grupo con la argentina.

Todos los consultados por Infobae coinciden en calificar a Lewandowski como “una máquina de hacer goles” y en su profesionalismo, seriedad, y auto superación, y colocan al delantero del Barcelona por encima de los integrantes de la generación de los jugadores de la selección polaca de los años 70, cuando obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Alemania 1974 o fue medalla dorada olímpica en Munich en 1972.

Adrián Bialkowski, con su familia en el Camp nou

Adrián Bialkowski tiene uno de los podcasts más conocidos y seguidos por los aficionados polacos, “9 Camp Nou” (“Nueve” –“Nou”- se pronuncia igual que “nuevo” en catalán), en el que sigue la actividad del equipo de Xavi Hernández, es el presidente de la peña del Barcelona de Lodz, con 400 miembros y lleva siete años viviendo en Cataluña. “Llegué justo para las semifinales de la Champions del año del Triplete, en 2015 (Liga, Copa del Rey y Champions ajo la dirección técnica de Luis Enrique) y estuve en el Camp Nou la noche en que Messi dejó sentado a Boateng contra el Bayern Munich”, le cuenta a Infobae.

“Tratamos de que en cada uno de todos los partidos del Barcelona del año haya algún integrante de la peña” y se autodefine como “culé”, y a propósito del Bayern, otra vez rival del Barcelona en esta fase de grupos de la Champions League, es tal la expectativa por ver a Lewandowski contra su ex club, en Alemania, que “ya están agotadas todas las entradas” y que muchas de ellas serán de aficionados polacos. “Me volvieron loco con llamadas desde todo el país para ver si podía conseguirles alguna entrada”, comenta Bialkowski, cuya esposa, Marta, es la vicepresidente de la peña.

Bialkowski tiene claro el motivo por el que Lewandowski dejó las bondades del Bayern, donde triunfó a lo largo de ocho temporadas, para ir al Barcelona. “Desde hace años ya pensaba ir a La Liga o la Premier League porque esos torneos te transforman en un jugador top en una liga top, pero no es así en la Bundesliga, en la que el Bayern fue campeón por ocho años seguidos. Por eso, (Erling) Haaland va a demostrar también que es una bestia en el Manchester City y se fue del Borussia Dortmund. Más allá de que haya una rivalidad deportiva, tienen buena relación, como se vio en el reciente amistoso entre Barcelona y el Manchester City. Los dos hablan alemán y de fondo, les pasaba lo mismo, aunque creemos que Haaland va a terminar en algún momento jugando en La Liga”.

“Por eso creo –insiste- que tanto como Haaland, el problema de Lewandowski fue jugar en Alemania en un equipo no tan popular, aunque el Bayern lo sea en su país, y así es difícil ganar los grandes premios individuales. En ese caso, si llegaban a estar 50-50 de chances con Lionel Messi, por poner un ejemplo, las chances mayores las tenía el argentino por jugar en un equipo con más llegada”.

Robert Lewandowski en el último partido del Barcelona frente a Sevilla REUTERS/Marcelo Del Pozo

Bialkowski define lo que ocurre en Polonia con Lewandowski como “una locura” y describe que hay “varios sitios webs nuevos, gente con canales de Youtube que vienen a Barcelona a transmitir en directo todo lo relacionado con su nueva vida y a él mismo lo acaban de contratar para trabajar en “Eleven Sports”, empresa que también tiene acciones en el Leeds. Eleven Sports y Canal Plus se reparten los derechos de los canales privados de TV. “En el anterior partido como visitante en San Sebastián ante la Real Sociedad, hubo 500 mil televidentes por el canal privado, y entre 3 y 4 millones por abierto, es decir que el diez por ciento de toda la población polaca vio el partido y eso es increíble”, se asombra.

Lewandowski ya encontró casa en Casteldefells, donde residió por años Lionel Messi, y se va adaptado a las circunstancias, como el robo que sufrió de un reloj valuado en 70.000 dólares, arrancado de su muñeca mientras firmaba autógrafos en la ciudad deportiva del club, a la salida de un entrenamiento, aunque luego recuperado por la policía local, los “Mossos d’Esquadra. “Es un cambio porque en Barcelona todos lo quieren tocar y sacarse fotos y en Alemania la gente es más distante”, insiste Bialkowski.

En cambio, con sus cuatro goles en los primeros tres partidos, el delantero no parece tener problemas para los cambios tácticos desde el anterior 4-2-4 del Bayern a este clásico 4-3-3 del Barcelona. Y así lo sostiene Bialkowski, quien recuerda que durante la presentación como nuevo jugador azulgrana, “los polacos pudimos tener preguntas aparte con él y dijo que en cuanto a los sistemas no existe nada nuevo para él en el mundo y no hay nada que lo pueda sorprender a sus 34 años y luego de haber jugado en equipos de (Josep) Guardiola o (Jürgen) Klopp. Es muy fácil para él, que es una persona inteligente en el césped y fuera de la cancha. Es una máquina del gol y así fue toda su vida desde sus primeros años de su carrera”.

Es tal la influencia que consiguió Lewandowski entre sus compatriotas, que para Bialkowski “no hay controversia” sobre cuál es el jugador más importante de la historia del país. “Es el primer jugador polaco en el Barcelona y supera a todos (Lato, Boniek, Deyna) en los números. Lo que le falta son los títulos en la selección, y en ese sentido, la de los 70 era mejor y sabemos que ésta no va a ganar nada. Es la realidad y no es su culpa. Es como lo que le pasaba a Messi con Argentina. No se puede ganar solo”.

Lewandowski es considerado el mejor jugador de la historia de Polonia

“La selección polaca tiene muy buenos jugadores. Peores eran los de los años 90, cuando yo era un niño, cuando muchas veces se quedó afuera de grandes torneos, ya sea Eurocopa o Mundial –recuerda-. Ahora es un poco mejor aunque faltan jugadores de nivel y no hay mucha esperanza para ganar el título en Qatar. El objetivo es pasar la fase de grupos. Algunos aficionados, con euforia, hablan de ser primeros en el grupo pero para mí es imposible, estando Argentina. Tenemos que pelear con México por el segundo lugar.”

Bialkowski no tiene intención de viajar a Qatar para el próximo Mundial sino, al contrario, lo hará hacia la Argentina, donde permanecerá durante todo el torneo “porque quiero ver cómo se vive la pasión allí y sigo creyendo que Messi es el mejor jugador de la historia. Es único y puede ganar todo. La relación entre él y Lewandowski se ve mal en Polonia porque la gente sigue creyendo que le robaron el último Balón de Oro, pero no es lo que yo pienso”, advierte.

Karolina Kozlowska es presentadora de Polsat, uno de los canales de TV más vistos en Polonia, y por estos días no da abasto con la actividad. Polsat tiene los derechos de TV de la Champions League aunque no los de la Liga Española, pero puede rescatar videos de imágenes de una emisora amiga, a cambio de las del torneo europeo.

Kozlowska llegó a Barcelona hace dos meses y también trabaja en redes sociales. “Ahora, con Lewandowski aquí, toda la información tiene mucho más valor”, sostiene en un perfecto castellano, y reconoce que con su compatriota de azulgrana “puedo aprovechar mejor la situación grabando videos, y enfocando a las banderas polacas en el Camp Nou, que es algo único, porque a los polacos nos gusta mucho viajar y Barcelona es un bonito destino turístico y es maravilloso, porque se puede combinar visitar a la ciudad con ver jugar a Lewandowski en el Camp Nou, y vienen desde toda Europa”.

Karolina Kozlowska es presentadora de Polsat, uno de los canales de TV más vistos en Polonia

También suele presentar en imágenes un resumen de lo que dicen los periódicos catalanes o madrileños sobre la actuación de Lewandowski. “Sé bien que no es el mismo enfoque el de unos y otros. Los de la capital española tienen un tono más crítico”, acepta. También habla mucho con los hinchas polacos antes y después de los partidos.

Kozlowska rescata que Lewandowski “juega en el equipo que él quería. Pudo haber ido al Real Madrid, pero él quería jugar en el Barcelona, que es algo que destacó el presidente (Joan) Laporta en la presentación en el Camp Nou, y le agradeció mucho por eso. Creo que jugar en la Liga y en uno de los equipos más fuertes lo convierten en el más grande de la historia del fútbol de mi país”, sostiene.

“No puedo comparar con Lato, Boniek o Deyna porque son otros tiempos distintos a los que yo vi y me contaron mi padre o mi abuelo, así que no tengo una respuesta concreta para eso. Sólo lo vi a él, entre los jugadores polacos, en ese nivel mundial. Hoy en Polonia hay buenos jugadores, pero ninguno como él, que genera historias en la gente, que está orgullosa porque, además, lo que trasciende es que es un gran profesional, ambicioso pero a la vez, un tipo normal. Es una gran estrella, pero humilde y modesto. Creo que también ayuda que ahora hay más competiciones, Internet, redes sociales”, agrega la periodista.

Consultada sobre los valores que más se destacan en Polonia sobre la figura de Lewandowski, Kozlowska describe que “tiene un gran instinto de superación y es una máquina de hacer goles. Podría decirse que de alguna manera es como Cristiano Ronaldo en cuanto a su preparación física y sus cuidados fuera de la cancha, su condición atlética, pero no se parece en su carácter, más humilde y sencillo. Creo que su llegada es muy ilusionante para Laporta y también al entrenador, Xavi Hernández le suelen gustar mucho los jugadores que sólo se enfocan en el fútbol y que jamás generan un rumor fuera de la cancha”.

Karolina declaró que el jugador polaco no es una persona muy abierta y es por eso que no se conoce mucho de su vida privada

Kozlowska también afirma que si de la vida privada de Lewandowski no se conoce mucho “es porque no es una persona muy abierta y a la vez, es muy tranquilo” y que lo que se sabe del delantero “es mucho más a través de su mujer, Anna Lewandowska, que es más activa y le gusta mucho Barcelona y alguna vez dijo en Instagram que le encantaba la cultura española y que quería aprender castellano y estoy segura que ahora también catalán. Y también dijo que está contenta de ver niños en la playa con padres y amigos a cualquier hora, algo que no pasa en Alemania o Polonia. Ella es deportista, hace windsurf, es personal trainer y una gran empresaria de comida sana y de cosméticos naturales. Y además, es una gran motivadora. Para Lewandowski, su familia es muy importante: su mujer su madre, sus hijos”.

“Sobre el robo del reloj en el entrenamiento, creo que él y su familia lo saben bien: es lo que hay y también sufrió todavía peor, un robo con violencia, su ex compañero Pierre-Emerick Aubameyang. Estas cosas podían pasar”, agregó.

Pese a los elogios hacia la figura del delantero del Barcelona, la periodista, sin embargo, ya no lo tiene tan claro a la hora de analizar lo que puede pasar en el Mundial. “Polonia tiene muchos jugadores buenos, pero no es favorita. Lewandowski es el motor, pero no es suficiente. En la sociedad hay una gran división, porque una parte es optimista y la otra, no. Sí hay una consciencia de que tras lo ocurrido en el pasado torneo de Rusia 2018 hay que cambiar la imagen y ésta es una oportunidad”.

Remigiusz Póltorak, prestigioso periodista de larga trayectoria, y colaborador del sitio web “Wiltuarna Polska/Sportowe Fakty”, indica a Infobae que “se puede decir que el debut de Lewandowski fue sensacional, increíble. Se entiende bien con los otros jugadores sino que ya es uno de los líderes naturales del equipo cuando se trata de otra liga, otra cultura”.

Remigiusz Póltorak, prestigioso periodista de larga trayectoria, y colaborador del sitio web “Wiltuarna Polska/Sportowe Fakty”

“Normalmente los jugadores, incluso los experimentados, necesitan tiempo para adaptarse, pero en este caso, para los polacos no es una sorpresa que Lewandowski ya esté a la cabeza en la tabla de goleadores, porque se dice en Polonia que él es una máquina para marcar goles”, afirma, y agrega un elemento que le parece importante: “es alguien que se suele sentir bien entre más jóvenes como Pedri, Ansu Fati o Gavi, con los que puede sentirse un ejemplo para ellos”.

Póltorak no elude un tema escabroso, aunque ya hayan pasado algunas semanas, y es la salida de Lewandowski del Bayern Múnich, ahora que enfrenta en la fase de grupos de la Champions. “Ahora no es importante y ya casi no se habla más de esto en Polonia, pero no me gustó cómo se fue del club alemán. Él no dice que ahora tiene más chances de ganar el Balón de Oro al ir a una liga más fuerte pero es así, claro que para eso deberá ganar algún título y no me parece que sea tan fácil ganar ni la liga ni la Champions en esta temporada. El comienzo de liga fue excepcional, pero es demasiado pronto para decir que toda la temporada será así y sobre todo con el Mundial en el medio”, advierte.

“En cuanto al Mundial, se puede decir que la selección polaca no juega bien y no garantiza un buen resultado en Qatar, pero para esta generación, junto con Szczesny o Krychowiak, es la última chance para olvidar el fracaso en Rusia y todos lo saben muy bien. El partido contra Argentina llamará más la atención, naturalmente, a causa del duelo Messi-Lewandowski, pero como sabemos, es el tercer partido y eso puede tener una importancia, pero no cambia el hecho de que Argentina hoy está uno o dos niveles por encima de Polonia”, finaliza.

