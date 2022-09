Gabriel Batistuta volvió a jugar al fútbol tras el calvario que lo llevó a operarse los tobillos: un gran gol y ovación

El ex delantero argentino formó parte de un encuentro junto a figuras del espectáculo y leyendas del fútbol italiano en Monza

Gabriel Omar Batistuta participó este miércoles de un partido de fútbol y sorprendió al anotar un gran gol y llevarse una ovación en Monza. Luego del calvario que vivió con su físico y que lo llevó a operarse los tobillos, el ex delantero argentino (segundo máximo goleador histórico de la Selección con 56, detrás de Messi que tiene 86) disfrutó de un encuentro muy especial junto a otras leyendas del deporte como el italiano Francesco Totti y el brasileño Dida.

Bati, quien brilló en Italia y dejó muy buenos recuerdos en Fiorentina (marcó 207 goles y fue declarado ciudadano ilustre en Florencia), Roma (se coronó campeón en la Serie A) e Inter de Milán (allí cerró sus 11 años en el Calcio), jugó en el U-Power Stadium de Monza, donde se celebró la 31ª edición de la Partita del Cuore y al que asistieron alrededor de 16 mil espectadores. En el evento participaron Cantantes Nacionales y figuras del espectáculo, fue conducido por la popular presentadora de televisión y actriz italiana Simona Ventura, y transmitido en directo por la Rai 2.

“En Roma me trataron como a un rey. Todo el esfuerzo valió la pena. Una experiencia inolvidable. Dos años maravillosos. Dejé muchos amigos allí. Vuelvo a menudo”, expresó Batistuta cuando fue reemplazado. En diálogo con la Rai, reconoció que el sorteo del Mundial de Qatar “fue bueno” para la Argentina y destacó “la forma” en la que llega el equipo comandado por Lionel Messi.

En cuanto a sus problemas físicos, contó que pudo superar las lesiones hace dos años y que ya puede “caminar normalmente”. Sin embargo, reconoció: “Hoy hice un esfuerzo para poder jugar, no debería hacer esto, pero el espíritu del juego es más fuerte y no pude resistirme a jugar este partido”.

A Gabriel Batistuta se lo notó feliz y disfrutando de lo que más amó, jugar a la pelota. Tras una extensa y brillante carrera plagada de éxitos, el propio Bati confesó hace un tiempo el sufrimiento que vivió debido a los problemas con sus tobillos. En una entrevista concedida Reconquista Hoy, a mediados de 2015, dio más detalles al respecto.

“Me duelen las piernas, pero son dolores que me quedaron de mi carrera y no tiene nada que ver con la gravedad de las cosas que dicen. Hice un tratamiento y empecé a mejorar, estoy en ese proceso, incluso juego al fútbol de vez en cuando y me divierto”, contó el hombre oriundo de la ciudad santafesina de Reconquista. “Si estuviera viviendo una situación tan dramática, no estaría de tan buen humor, estaría bajoneado. Da bronca salir a desmentir esta estupidez”, continuó respecto de los rumores sobre el pedido de la amputación de sus piernas.

La foto que subió Gabriel Batistuta a sus redes sociales después de la operación en su tobillo izquierdo (@GBatistutaOK)

Como para seguir aclarando la cuestión, Batistuta aseveró que los inconvenientes los sufre en los tobillos y no en las rodillas, como dijeron algunas voces. “Hice un tratamiento de 4 años en la pierna derecha y me dejó de doler, pero no se puede hacer en las dos. El tema es que no tengo cartílago ni nada en los tobillos, entonces cuando camino se frotan los huesos entre sí y eso me provoca dolor. En una pierna ya no tengo dolor, pero en la otra es bastante molesto”, detalló.

A su vez, el ídolo del fútbol argentino indicó: “Tomo medicación muy de vez en cuando porque no quiero recuperarme del tobillo y enfermarme del estómago”. Y reveló cuestiones que podrían modificar sus hábitos en los próximos años. “Estoy esperando una prótesis de tobillo, que están evolucionando mucho en los últimos tiempos. Pero el médico prefiere esperar un poco más hasta tener números contundentes sobre el uso de esas prótesis”.

Cuatro años más tarde, Batistuta pudo completar la operación que le cambió su vida para siempre. En una clínica en Suiza, el ex número 9 de la Selección se colocó una prótesis para reemplazar su tobillo izquierdo maltrecho después de 25 años de trayectoria deportiva. Después que finalizó con éxito la intervención quirúrgica, fue el propio Bati el que a través de sus redes sociales dejó un mensaje esperanzador camino a lo que será su recuperación.

Esta es la prótesis que reemplazó el tobillo izquierdo de Batistuta (Facebook Gabriel Batistuta)

“Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación”, escribió en su cuenta de Twitter y Facebook el ex futbolista surgido de las divisiones inferiores de Newell’s. Además de la imagen en la cama también subió una foto de la prótesis que reemplazó su tobillo maltrecho. La operación a la que se sometió Gabriel Batistuta fue similar a la que se hizo Diego Armando Maradona en una de sus rodillas.

En la previa a ingresar al quirófano, Batistuta contó las dolencias que sufrió después de su retiro del fútbol profesional. “Espero no tener dolor cuando estoy sentado y después poder caminar, esquiar o jugar un poco al golf. Va a ser lo mejor, la intención es sacar el dolor”, reconoció el histórico goleador argentino.

Así quedó el tobillo de Batistuta después de la operación en una clínica en Suiza (@GBatistutaOK)

Vestido con la camiseta de la Albiceleste, el Bati se consagró campeón de la Copa América en dos ocasiones -ganó los títulos en Chile 1991 y Ecuador 1993- y marcó 56 goles en 78 partidos disputados con la Mayor, lo que lo mantuvo en el primer lugar de la tabla de máximos anotadores hasta que Lionel Messi lo superó.

Después de debutar en el conjunto rosarino, Batistuta tuvo un breve paso por River hasta que llegó a Boca. Del Xeneize viajó rumbo al fútbol italiano y se llevó sus goles a Florencia. Después de nueve temporadas en la Fiore, se mudó a la capital: en la Roma pudo ganar el Scudetto y después de dos años se mudó a Milán para jugar con la camiseta del Inter. Se retiró en 2005 en el Al-Arabi, de Qatar.

“Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar”, relató en una entrevista con TyC Sports hace ya varios años. Después de la operación que concretó este martes, la vida de Batistuta cambió para siempre.

