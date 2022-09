Rafael Nadal sembró incertidumbre sobre su futuro en el tenis tras su derrota en el US Open: “No sé cuando voy a volver”

Rafa Nadal se despidió del US Open y puso en duda su futuro en el circuito (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

La vigencia de Rafael Nadal en el circuito de tenis profesional no se puede discutir. Durante este 2022, el español se consagró en dos de los cuatro Grand Slams del año (Australian Open y Roland Garros) y además festejó los títulos de Melbourne y Acapulco. A pesar de comenzar de gran forma el US Open, se encontró con el estadounidense Frances Tiafoe en gran nivel, que se quedó con el partido por la cuarta ronda y lo eliminó del Abierto de los Estados Unidos en cuatro sets.

Una vez que terminó el duelo que se jugó en el estadio Arthur Ashe, el mallorquín no puso excusas tras la derrota ante el local. “He jugado mal y él bien. Si quieres estar en los cuartos de final del US Open necesitas jugar mejor de lo que he hecho”, analizó Nadal. Acto seguido, al ser consultado sobre su futuro en el tenis, el ganador de 22 títulos de Grand Slams, fue contundente.

“Necesito volver (a casa). Necesito arreglar cosas, la vida, así que no sé cuándo voy a volver. Voy a intentar estar listo mentalmente. Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré”, expresó en diálogo con los medios en la conferencia de prensa post partido.

¿Cómo seguirá su calendario 2022? Parece que Rafa no sabe si volverá a jugar en lo que queda del año. “Acabo de perder los octavos del último Grand Slam de la temporada. Como te puedes imaginar. Ahora mismo se me hace difícil hacer un análisis claro de lo que va a ser mi futuro inmediato”, confesó el tenista de 36 años, quien está próximo a ser padre por primera vez en su vida..

“Ahora mismo lo que tengo que hacer es volver a casa, tengo cosas mucho más importantes que atender que el tenis. La vida personal siempre va por delante de la vida profesional. Es el momento de hacer ‘un reset’”, agregó Nadal, que en la previa a su actuación en el US Open estuvo atento a una operación programada que tuvo que realizar su esposa Mery “Xisca” Perelló.

El mallorquín puso fin a una racha de 22 victorias seguidas en Grand Slams (REUTERS/Mike Segar)

“Han sido unos meses un poquito difíciles en todos los sentidos, esta es la realidad. Y a partir de ahí, empezar de nuevo profesionalmente hablando y, a nivel personal, terminar con algo que es importante dentro de mi vida que es tener mi primer hijo y confiar en que todo salga bien”, agregó.

La derrota ante Tiafoe significó el fin de la racha de 22 triunfos consecutivos que traía Nadal en Grand Slams si recordamos sus consagraciones en Australia y el Abierto de Francia, y que en Wimbledon tuvo que retirarse en la previa a la semifinal que iba a protagonizar con el australiano Nick Kyrgios tras la rotura de siete milímetros en uno de los músculos abdominales.

“Lo he intentado. Había entrenado bien la semana previa, estaba muy contento con mi semana de preparación. Después, a nivel de competición, a lo mejor me falta un poquito de frescura, un poquito más de rodaje, un poquito más de cosas que son difíciles de explicar, que son intangibles, y a lo mejor un poquito más de tranquilidad”, reflexiona luego de caer por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 en tres horas y 34 minutos ante Tiafoe.

SEGUIR LEYENDO: