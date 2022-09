Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Fotos: Twitter/Getty Images)

Una semana después del nuevo comentario polémico de Helmut Marko sobre Checo Pérez y su nacionalidad, todo parece indicar que el nombre del asesor deportivo de Red Bull ya es parte de la agenda para los seguidores del mexicano, quienes no dejaron escapar la primera oportunidad para volcar los memes en su contra.

Luego del trompo de Sergio en la clasificación para el GP de Países Bajos, el cual dejó al tapatío en la sexta posición de arranque para la carrera del domingo, en redes sociales aparecieron varias publicaciones con la posible reacción que tendría Marko tras el incidente.

Como no podía ser de otra forma, varios de los memes más virales indicaron un posible comentario xenófobo en contra del jalisciense, pues ya es conocido por atacar la nacionalidad latinoamericana de Sergio Pérez.

Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Foto: twitter/@)

Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Foto: twitter/@)

Cabe recordar que este tema explotó cuando en la Quali para el GP de Bélgica, Don Helmut expresó que Checo era inconsistente por sudamericano, afirmación errónea por la situación geográfica de México y que dejó en claro el nuevo ataque del austriaco a la consistencia de Sergio.

A pesar de esta situación, la realidad fue muy distinta este fin de semana sobre el circuito de Zandvoort, pues contrario a lo que se esperaba, Marko aplaudió el riesgo que tomó Sergio para subir en la clasificación, más allá de que terminara con un trompo a escasos metros del final.

Helmut Marko habló sobre el trompo de Checo Pérez en Países Bajos:

“Según nuestros cálculos, Pérez debería haber sido tercero, pero es mejor que arriesgue y salga volando a que se quede ahí. Necesita ir más rápido, pero creemos que podemos luchar con él por el segundo puesto en el Mundial”

Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Foto: twitter/@)

Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Foto: twitter/@)

Este trompo de Sergio le costó subir en la posición de salida al menos tres lugares, pues de acuerdo con la telemetría en vivo, los tiempos estaban dando para subir a la P3 que poseía Carlos Sainz; sin embargo, justo en la peraltada previo a la recta principal, el mexicano perdió el auto y asumió su equivocación.

“Simplemente cometí un error, fui muy al fondo y desafortunadamente toqué un poco la grava cuando puse la potencia y me sacó. Fue una gran pena pero es lo que es. Tenemos buenas oportunidades para mañana. Ojalá tengamos una gran salida y logremos un buen avance”, sentenció el mexicano para la F1 al terminar la sesión.

A pesar de estas declaraciones, los memes no perdonaron y figuraron caricaturas de todo tipo. Desde Bob Esponja y Los Simpsons, hasta Ronaldinho y el Gato Garfield, este último respecto a la posible recepción que podría tener Helmut Marko en México si continúa con sus comentarios controversiales.

Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Foto: twitter/@)

Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Foto: twitter/@)

Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Foto: twitter/@)

Los mejores memes que dejó Helmut Marko tras el nuevo error de Checo Pérez (Foto: twitter/@)

La situación con Helmut Marko llegó a tal punto que, a través de redes sociales, diversos seguidores del máximo circuito de velocidad iniciaron una campaña para “vetar” a Helmut Marko de Red Bull y de la Fórmula 1.

Fue mediante redes sociales donde diferentes grupos de fans promovieron la petición Zero tolerance for RACISM in Formula 1 - Helmut Marko a través del portal change.org, donde se solicitaron las firmas necesarias para llamar la atención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y que de esta forma Marko sea acreedor a una sanción por fomentar comportamientos discriminatorios.





