Error de Checo Pérez en clasificación: saldrá quinto en el GP de los Países Bajos, Verstappen primero

Sergio Pérez durante el Gran Premio de los Países Bajos 2022. Foto: @SChecoPerez

Se llevó a cabo la sesión de clasificación del Gran Premio de los Países Bajos 2022 de la Fórmula 1 y con ello quedó definido el orden de salida para la carrera del domingo. Sergio Pérez terminó en la quinta posición al parar en 1:11.077 el cronómetro, por lo que partirá desde la tercera línea en la parrilla. Su compañero Max Verstappen consiguió la pole position con un tiempo de 1:10.342.

Para el piloto mexicano fue una sesión complicada y se prevé que la tendencia en la carrera no cambie mucho. Desde el primer día de actividades, es claro que no ha encontrado el mejor rendimiento del RB18 sobre el Circuito de Zandvoort. No obstante, con la clasificación en juego se presentó la oportunidad de mostrar una mejor cara, pero la dejó ir con un trompo durante su último intento de vuelta rápida.

Clasificación GP de los Países Bajos:

1.- Verstappen, Red Bull

2.- Leclerc, Ferrari

3.- Sainz, Ferrari

4.- Hamilton, Mercedes

5.- Pérez, Red Bull

6.- Russell, Mercedes

7.- Norris, McLaren

8.- Schumacher, Haas

9.- Tsunoda, AlphaTauri

10.- Stroll, Aston Martin

Formula One F1 - Dutch Grand Prix - Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands - September 3, 2022 Red Bull's Sergio Perez during qualifying Pool via REUTERS/Christian Bruna

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: