La petición de los fans de Checo Pérez para “vetar” a Helmut Marko de la F1

Afición de Checo Pérez pidió que se castigue a Helmut Marko (Fotos: gettyimages)

La reanudación de las actividades de la Fórmula 1 trajo consigo una polémica pues Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, realizó una serie de cometarios que causaron molestia entre la afición de Sergio Checo Pérez pues las críticas del ex piloto fueron dirigidas particularmente al mexicano.

Días previos al Gran Premio de Bélgica Helmut Marko señaló que el rendimiento de Checo Pérez era irregular debido a su condición como “sudamericano”, frase que desató una serie de reclamos. Por ello, diversos seguidores del máximo circuito de velocidad iniciaron una campaña para “vetar” a Helmut Marko de Red Bull y de la Fórmula 1.

Fue por medio de redes sociales que diferenes grupos de fans promovieron la petición Zero tolerance for RACISM in Formula 1 - Helmut Marko a través del portal change.org para que se reúnan las firmas necesarias para llamar la atención de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y así Marko sea acreedor a una sanción o en su defecto la F1 lo limite de sus actividades por fomentar comportamientos discriminatorios.

Sergio Pérez subió al podio en el Gran Premio de Bélgica (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Dentro de la descripción de la solicitud se puede leer un enunciado que pidió que se detenga el racismo en la Fórmula 1 pues argumentaron que no es la primera vez que el asesor de Red Bull se comporta de tal manera y evidencia la falta de prevención del racismo en el deporte.

Además señalaron que el principal problema es que las autoridades de la FIA dejaron pasar de forma inadvertida tal acontecimiento.

“En la Fórmula 1 existe el racismo y el principal problema es que se permita a dirigentes del deporte motor más importante a nivel mundial expresarse y fomentarlo inclusive dentro de su misma organización estereotipando no solo a un individuo sino a casi todo un continente con clara falta de ética, conocimiento y percepción”, se puede leer en la petición.

Los diferentes seguidores del tapatío empezaron a viralizar la petición en contra del asesor de la escudería austriaca y replicaron su molestia por el comportamiento de Marko. Otro de los fragmentos que argumentó la petición consistió en que la FIA no ha mostrado su postura ante el incidente, por lo que se mostraron su ausencia.

“Evidentemente no es la primera vez que esto sucede en la cúpula del equipo Austríaco RedBull sin embargo sorprende que no se emita ninguna postura por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) a conductas racistas por el asesor de la escudería, Helmut Marko”, siguió la solicitud.

Cabe recordar que en cuanto Sergio terminó en segundo lugar en el circuito de Circuito de Spa-Francorchamps por detrás de Max Vertappen, logrando el 1 - 2 en el podio, Christian Horner alabó la “brillante” actuación del mexicano en la pista y olvió lo ocurrido con Marko.

¿Qué pasó con Checo Pérez y Helmut Marko?

La afición criticó a Helmut Marko por los cometarios sobre Checo Pérez (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

Durante las pruebas del Gran Premio de Bélgica, Helmut Marko tuvo una entrevista con Sky Sports Alemania y se le cuestionó sobre la actuación de Checo Pérez, quien anteriormente había tenido una mala actuación en las clasificatorias, pero que en Bélgica mejoró.

Por ello dijo lo siguiente:

“Estamos positivamente sorprendidos por lo bueno que fue aquí. Fue una vuelta increíble, la completó fácilmente, sin dudar. Como sudamericano Sergio Checo Pérez generalmente tiene muchos altibajos”.

De inmediato aquel gesto generó la molestia de la afición mexicana e inició una polémica en torno a la personalidad del austriaco, quien ha dado pie a episodios diversos donde ha dado a conocer su pensamiento xenófobo y elemental acerca de México y otros países de América Latina.

