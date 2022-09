Guardiola volvió a destacar a Julián Álvarez y habló sobre la competencia con Haaland

Pep Guardiola no esconde su admiración por la ética de trabajo de Julián Álvarez (Foto: Reuters)

Julián Álvarez gritó sus dos primeros tantos en la Premier League para el Manchester City en el que fue su estreno como titular en este certamen. El ex delantero de River Plate cerró la goleada 6-0 ante el Nottingham Forest y su rendimiento mantiene obnubilado a su entrenador, Pep Guardiola.

El DT catalán, que ya había destacado lo hecho por el Araña tras el duelo, volvió a referirse al nivel mostrado por el delantero argentino a horas de disputar la 6ª fecha del torneo ante el Aston Villa este sábado desde las 13.30 (hora Argentina).

“Julian anotó uno con la derecha y otro con la izquierda, ambos remates increíbles. La ética de trabajo es muy buena”, destacó sobre las anotaciones del futbolista de 22 años. Pep fue consultado si se emocionaba de ver la competencia anotadora entre Haaland y Álvarez: “Creo que los buenos delanteros tienen el detalle de que no compiten con los demás sino consigo mismo para marcar. Los buenos delanteros de mi carrera compiten por la cantidad de goles que marcan. Estamos más que encantados de que el club pueda contratar a estos dos fantásticos jugadores. En muchos partidos juegan juntos”.

Al mismo tiempo, le plantearon si su decisión de continuar en el cargo estuvo asociada al fichaje del implacable artillero noruego, pero Guardiola otra vez volvió a sumar a Julián a la lista de elogiados: “Trabajo para City, no para Erling. Él no trabaja para mí, trabaja para City. Estamos muy contentos con él, es un tipo encantador. Ves su pasión, de la misma manera con Stefan (Ortega), Julián (Álvarez), Kalvin (Phillips), ahora Manuel (Akanji), esto es lo que busco. Estar cómodo aquí, lo que pase en el futuro no lo sé. Tengo la sensación de que puede mejorar. Entender lo que queremos. Es cuestión de tiempo”.

Hasta el momento, el delantero que surgió de las inferiores de River Plate sumó ocho presentaciones formales con los Ciudadanos aunque sólo cinco de ellas fueron por competencias oficiales entre la Premier League y la Community Shield donde sumó tres tantos aunque sólo fue titular en uno de esos eventos.

No es la primera vez que el ex hombre del Millonario se gana el cariño público de su nuevo entrenador. Inclusive en la semana previa a sus dos primeros goles había advertido: “Lo conocía un poquito por TV, clips, partidos en River Plate. Sorprendido por lo bueno que es. Definitivamente. Es tan humilde, siempre positivo... Cada sesión de entrenamiento deja todo y me gusta este tipo de jugadores. Siempre bien parado como si tuviera un olfato para estar en el lugar indicado en el momento correcto. Cuando llegó, vimos la calidad que tiene y estamos contentos. Sé que la gente está hablando mucho de Erling, con quien estamos felices, pero Julián es excepcional”.

