En su último torneo como profesional, Serena Williams buscará meterse en los octavos de final del US Open ante Alja Tomljanovic: hora y TV

Serena Williams busca meterse en octavos de final del US Open (Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Serena Willimas quiere retirarse con todos los honores en su último torneo como profesional. Tras dar el golpe al vencer en dos horas y media a la estonia Anett Kontaveit, número 2 de la WTA, por 7(7)-6(4), 2-6 y 6-2, intentará meterse dentro de los octavos de final del US Open en su enfrentamiento ante la australiana Alja Tomljanovic.

La ex número 1 es una verdadera leyenda de este deporte, al conquistar este certamen en seis oportunidades. Además se quedó con el Abierto de Australia en siete oportunidades, en tres con Roland Garros y en siete Wimbledon. También se adueñó de una medalla de oro olímpica.

Serena Williams habló después de su victoria frente a Anett Kontaveit

Luego de iniciar su camino ante la montenegrina Danka Kovinic (6-3 y 6-3) se topó con una de las favoritas y con toda su experiencia logró avanzar de ronda. La oriunda de Michigan, al ser consultada por su nivel por una periodista, desató las carcajadas de todos sus seguidores en el estadio. “No, ya lo sé”, se respondió a sí misma la reportera. “Quiero decir... soy Serena”, le replicó y agregó: “Cuando perdí el segundo set pensé: ‘Tengo que dar mi mejor esfuerzo porque esto puede ser el final’”.

“No hay prisa, estoy amando a esta multitud. Es realmente fantástico, todavía hay un poco más en mí, veremos”, advirtió en la previa a su choque con la raqueta 46 del planeta y 11 años menor.

La oceánica, que aún no pudo conquistar ningún título en su carrera, no dudó en elogiar a su contrincante: “Siempre he sido una gran fan suya, cuando me cruzo con ella me pongo nerviosa y soy feliz si me saluda. Recuerdo haber crecido viendo sus partidos en la televisión, ha cambiado el deporte haciendo cosas increíbles para las mujeres y se erige como mi gran inspiración. No sé cómo voy a lidiar con las emociones que habrá en nuestro partido, con ella, con la grada, pero lo voy a intentar. No pienso salir ahí como si fuera una fan, sino como una competidora que quiere seguir adelante”.

La ganadora de este compromiso se medirá en octavos de final ante la ganadora del cruce que protagonizarán la rusa Liudmila Samsónova (35 en el ranking de la WTA) y y la serbia Aleksandra Krunić (96 del planeta).

Hora: 20.

Televisación: ESPN y Star +

