Eddy Reynoso consideró que Canelo Álvarez “no puede ser el número uno” del mundo

Eddy Reynoso consideró que su pupilo dejó de ser el monarca mundial tras perder en la pelea por el campeonato avalado por la AMB en las 175 libras (Foto: Kristian Carreon/REUTERS)

La derrota de Saúl Álvarez contra Dmitry Bivol sentó un precedente en su trayectoria. Después de haber arrasado en el peso supermediano, el ruso puso un alto abrupto al desempeño que el mexicano había demostrado desde que cayó por primera vez contra Floyd Mayweather. La derrota lo alejó del primer lugar de los rankings a nivel mundial y, aunque el atleta se ha reivindicado como el mejor del orbe, su entrenador contradijo su postura.

En vísperas de su pelea contra Gennady Golovkin, Saúl Álvarez y Eddy Reynoso abrieron las puertas de su gimnasio para recibir a los medios de comunicación. Durante una comparecencia, el entrenador fue cuestionado sobre el abrupto descenso en el ranking realizado por la revista The Ring y ESPN y respondió que fue una decisión justa luego de su fracaso en las 175 libras.

“Si hubiera ganado sería el mejor libra por libra (...) Yo creo que después de una derrota no puedes ser el número uno. Siempre he dicho que ha estado entre los mejores boxeadores y en el libra por libra tienes que mantenerte ganador. Se perdió una pelea y obviamente te van a bajar en la clasificación”, consideró ante los micrófonos en un video difundido por el canal de YouTube TV Boxeo.

El boxeador tapatío se reafirmó como el mejor libra por libra del mundo después de vencer a Caleb Plant y adjudicarse todos los cinturones de los supermedianos (Foto: Caroline Brehman/EFE)

En instantes posteriores, el originario de Guadalajara, Jalisco, reafirmó su postura al asegurar que el lugar más importante en la clasificación de mejor libra por libra es el primero. Continuó diciendo que los boxeadores situados entre los lugares uno y diez cuentan con la misma consideración, por lo que su objetivo es el de seguir ganando peleas relevantes para volver a la cima.

Luego de haber sido el monarca del ranking de los mejores libra por libra, Álvarez tuvo una estrepitosa caída. Después del 7 de mayo de 2022 fue perdiendo protagonismo de tal suerte que en la actualidad se ubica en el quinto lugar de las clasificaciones realizadas por la revista The Ring, así como ESPN. La cima, en el primero de ellos pertenece a Oleksandr Usyk, mientras que en el segundo es de Terence Crawford.

A pesar de ello, Canelo Álvarez en diversas ocasiones ha restado importancia a los listados y, por el contrario, asegurado sentirse el mejor boxeador del mundo a pesar de la derrota contra Bivol. Su argumento recae en el récord y trayectoria que ha construido a lo largo de 61 peleas desde el año 2005, así como el campeonato indiscutido que aún conserva y expondrá contra Gennady Golovkin en las 168 libras.

“No me importa, yo me siento el mejor y eso es lo importante. Son listas que han estado ahí de años atrás. Yo siempre me he sentido el mejor y lo sigo sintiendo. Creo que el mejor peleador del mundo tiene que tomar riesgos importantes y es lo que hago en cada una de mis peleas”, declaró durante un entrenamiento previo a la pelea con GGG en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Si bien la postura de Álvarez y Reynoso no concuerda en dicho aspecto, el entrenador sí consideró que su pupilo sigue siendo uno de los principales rostros del boxeo en la actualidad. Para ello, recordó que es “el que vende más pagos por evento (...) Es el boxeador más mediático o uno de los más mediáticos que hay ahorita”.

Si bien el descalabro en su pelea número 61 provocó todo tipo de críticas a su trayectoria, Eddy Reynoso consideró que el suceso, en combinación con la vergüenza deportiva, les ha ayudado para trabajar en sus errores y salir al ring el próximo 17 de septiembre con el objetivo de derrotar al kazajo en la tercera pelea de su rivalidad.

